Erst die Finanzwelt in den Abgrund reissen – und dann golfen und Geld einsammeln

Hanno Was soll das? Wen er austeilt, muss er auch einstecken. Typisch Schweizerisch, allen Recht machen und immer profitieren. Lernt Trump von seinen Fehler? Nein er potenziert sie noch.

robbingwood0815 Warum sollte man diesem krassen Egomanen Honig um den Mund schmieren wollen – – –

(ist ja eh schmalzig-verschmiert & klebirg genug, was der so alles rauslässt – an sog «Gedankenblitzen» ... erst mal alle Beamten entlassen – dann, wohl beim nächsten KFC-Besuch: seine Chickenwings könnten ja Vogelgrippe enthalten – also alles auf rückwärts: diese Beamten müssen wieder her ... herrjemine!)



Für mich ist diese Grundanlage völlig falsch – man muss ihm nicht huldigen, nur biz Wahrheiten in den Raum stellen – und dort stehen lassen.



(übrigens: die Gegendrohungen von Trudeau (Paroli bieten)haben zumindest die angedrohten Zollstrafen subito wieder aussetzen lassen – sooo gehts!

robbingwood0815 Weder China, Kanada noch Mexiko zittern – sie stehen einfach stabil zu ihren Standpunkten – und dringen effketiv durch (die US-internen Antitrump-Bewegungen nehmen merklich Fahrt auf – und wenn er in der Öffentlichkeit der Kritik ausgesetzt wird – erträgt er das extrem schlecht – und kriecht tendenziell zu Kreuze (halt typisch «Cap'tn Bonespurs, der Warmduscher»)

Hanno robbingwood0815 Zuerst Zölle einführen, dann wieder streichen. Politics by trial?

Gibt es intelligentes Leben im weissen Haus?

Dieter In der Aufzählung fehlt Claudia Sheinbaum. Laut ihrer gestrigen Info-Rede hatte sie ein "gutes von gegenseitigem Respekt geprägtes Telefongespräch". bevor sämtliche neuen Zölle auf eis gelegt wurden. Mexiko hat nie überstürzte Massnahmen oder Kommentare verlautbaren lassen.

Hier wusste man auch, dass da Verhandlungen möglich waren und sind, da der Peso gegeüber dem Dollar nicht nachgab.

Leider kommt Mexiko in Europa nur dann in die Nachrichten, wenn es etwas Negatives von der Narco-Front zu berichten gibt, eine Frau die einen guten Job als Präsidentin macht reicht da nicht - trotz aller Genderei in den Medien.

Hanno Wer dauernd den Kurs wechselt, erleidet Schiffbruch. Was soll man bei Trump jetzt noch glauben? Zölle ja, Zölle nein, Zölle mehr oder darf es auch ein bisschen weniger sein? Diese Sätze wurden nicht mit Hilfe von KI geschrieben sondern mit der eigenen Intelligenz.

robbingwood0815 Hanno Die Radikalschrumpfung der Bundeesbeamten kam auch nicht wirklich gut an – also nimmt er sich mal den eMurX zur Brust, entwendet ihm die Streitaxt und schiebt ein Skalpell rüber – ob's hilft?

Ähnlich die schändliche Entlassung von hunderttausenden Kriegsveteranen – das stimmt die Armee so richtig trump-freudig, nidwor.

Er KANN keinen Kurs halten, dazu schiessen ihm die Gedanken zu wirr durch den Kopf.

Colorless-Ratificati Hanno 😀😀😀😀☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣

Hanno Colorless-Ratificati Leider liegen noch Kommentare auf der Wartebank. Wird etwas von der KI herausgefiltert? Oder verträgt man irgendwo bei Bluewin die Wahrheit nicht?

Johanna Trump ist Narzissmus in Person, und auch wenn seine Grossmauligkeit nur schwer zu ertragen ist, muss, wer etwas von ihm will, mitspielen und die Faust nur im Sack machen, v.a. auch, wenn man nicht auf heimischen Terrain ist. Als Selenski diese "Regel" missachtete und auch noch nachdoppelte, kam es beim Gespräch mit Trump zum Eklat. "When you are in Rome, do as the Romans do", das gilt auch, was das Outfit betrifft (das übrigens nicht Trump oder Vance kritisiert, sondern ein Journalist). Wenn Anzug und Krawatte im Weissen Haus Pflicht sind, weil das als Zeichen des Respektes für den Präsidenten und die US-Amerikaner gilt, dann muss man halt über seinen Schatten springen und sich anpassen.

Realist1970 Diktatoren, Narzissten und Psychopaten als Führung ist immer ganz schwierig und bitte mit Samthandschuhen anfassen. Aber Achtung am nächsten Tag kann die Meinung schon 180 Grad anders aussehen. Mit Menschenverstand oder Normalem kann leider nicht mehr gerechnet werden.

Hanno Realist1970 Ob DT wohl von Musk zum Einstand eine Kurpackung Ketamin erhalten hat?

Scheuhokeu87 Warum muss man sich drehen und wenden damit man DT gefällt und er sich geschmeichelt und gestärkt fühlt. Sorry, so einer kennt nur harte Fakten und wenn er nicht gewinnen kann, dann reagiert er wie ein kleines Kind mit Trotz und Wut. Also bitte Kanada, EU, Mexiko, Panama etc. betreffend Strafzöllen und Gegenmassnahmen nicht zurückbuchstabieren sondern wirklich diesmal hart bleiben und durchsetzen. Nur so spürt auch das amerikanische Volk, dass sie auf dem Holzweg sind und vielleicht nicht den geeignetsten "Präsidenten" (oder eher Showmaster) haben.

Hanno Scheuhokeu87 Er ist halt immer noch ,,The apprentice,, Aber im weissen Haus kann man keine Lehrlinge brauchen. Das würde auch in der Führung eines Konzern nicht gehen.

Wokeless Als Trump-Befürworter wird es selbst mir langsam zu viel. Habt ihr keine anderen Themen? Wenn ich mir vorstelle die Medien hätten Biden so in die Mangel genommen.... 😆

Hanno Wokeless Wer wokeless ist, ist noch nicht aufgewacht. Mal nachschauen, wann der Begriff ,,woke,, ( wenn man ein bisschen Englisch versteht) entstanden ist. Jetzt wird ,,woke,, inflationär benutzt, auch wenn man den Hintergrund nicht kennt.

Der Ausdruck „woke“ ist in den 1930er Jahren im afroamerikanischen Englisch entstanden. Er beschrieb damals ein „erwachtes Bewusstsein“ für Rassismus und mangelnde soziale Gerechtigkeit. Die schwarze Bevölkerung wollte damit zum Ausdruck bringen, dass sie Diskriminierung nicht einfach blind hinnehmen.

Genauso muss man heute für Freiheit kämpfen!

Johanna Wie ich sehe, wurde mein Kommentar nicht veröffentlicht. Vielleicht, weil ich schrieb, dass auch Selenskis Verhalten Teil des Eklats mit Trump war? Wer sich das Interview mit Originalton anschauen kann, versteht, wie es dazu kam. Aber das passt halt nicht in die heutige Zeit, in der es nur noch Gut oder Böse, Schwarz oder Weiss gibt und unsere Meinungen in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Aber auch dieser Kommentar wird wohl der Zensur zum Opfer fallen. Zuviel Schwarz, zuwenig Weiss.

Hanno Johanna Auch ich hätte mir dieses Mobbing im Oval Office nicht gefallen lassen. Können Sie sich vorstellen, welche Last Selensky tragen muss? Wären unsere Bundesrat zu sowas fähig?