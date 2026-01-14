Gefährliche Irrfahrt in Frankreich sorgt für Entsetzen

Ein Auto raste am vergangenen Sonntag in Les Houches eine Skipiste hinunter. Capture d’écran Facebook

Ein Autofahrer hat am Sonntag in Les Houches (F) mit seinem Wagen eine geöffnete Skipiste befahren – ein Skitourengänger filmte die gefährliche Szene. Die Polizei ermittelt.

Redaktion blue News Gregoire Galley

Keine Zeit? bleu News fasst für dich zusammen Ein Autofahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit über eine geöffnete Skipiste in Les Houches, was zu grosser Empörung führte.

Das gefährliche Manöver wurde von einem Skitourengänger gefilmt und hätte aufgrund möglicher Begegnungen mit Skifahrern oder Pistenfahrzeugen schwere Folgen haben können.

Die Polizei ermittelt derzeit, während der Direktor des Skigebiets das Verhalten als lebensgefährlich und unverantwortlich bezeichnete. Mehr anzeigen

Am vergangenen Sonntag raste ein Autofahrer in Les Houches in Hochsavoyen (F) mit hoher Geschwindigkeit über eine Skipiste. Das Video wurde von einem Skifahrer gefilmt und sorgte für Empörung.

Die Szene ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Wohl in dem Glauben, dass die Piste geschlossen war, umging ein Autofahrer die Sicherheitsabsperrungen, um auf die Skipiste zu gelangen. Dieses Verhalten hätte dramatische Folgen haben können, da dieser Teil des Skigebiets von Les Houches laut einem Gemeindeerlass bis 21 Uhr für Skitourengänger geöffnet ist.

Bilder der Irrfahrt wurden von einem Skitourengänger festgehalten. «Der Autofahrer fuhr zunächst die Piste hinauf. Nach ein paar Minuten sah ich das Licht seiner Scheinwerfer durch die Bäume und hörte den Motor. In diesem Moment, als er die Piste wieder hinunterfuhr, beschloss ich, ihn zu filmen», erklärt der Mann gegenüber «Franceinfo».

«Das ist ein sehr gefährliches Verhalten»

Michel Cugier, Direktor des Skigebiets Les Houches, war von der Aktion entsetzt: «Es hat mir das Blut gefrieren lassen, das zu sehen. Um diese Uhrzeit können auf der Strecke Dutzende von Skitourengänger unterwegs sein. Selbst ohne Skitourengänger hätte es eine Pistenraupe, Angestellte des Skigebiets oder auch Gastronomen geben können, die mit Schneemobilen auf dieser Strecke fahren.»

Weiter sagt Cugier: «Das ist ein sehr gefährliches Verhalten. Bei dieser Geschwindigkeit und auf Schnee bin ich mir nicht sicher, ob der Autofahrer jemandem hätte ausweichen können, der sich in seinem Weg befunden hätte.»

Michel Cugier benachrichtigte sofort die Gemeindeverwaltung von Les Houches, während die Polizei in Chamonix ermittelt, um den Täter zu identifizieren.