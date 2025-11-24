Ringen um Kriegsende: USA und Ukraine einigen sich auf überarbeiteten Friedensplan Fortschritte im Friedensprozess: Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf erstellt. An diesem soll in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern nun weiter intensiv gearbeitet werden. 24.11.2025

Der amerikanische Vorstoss für ein Ende des Ukraine-Kriegs hat die Europäer geschockt. Jetzt wurde nachverhandelt. Die Gespräche tragen erste Früchte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den Nachverhandlungen zum US-Friedensplan in Genf sind alle Verweise auf EU und Nato gestrichen worden und sollen separat verhandelt werden.

Veränderungen gab es offenbar auch bei der Frage der Verwendung des eingefrorenen russischen Vermögens.

US-Aussenminister Marco Rubio sieht «enorme Fortschritte» und hat die Deadline relativiert, die Trump zur Annahme des Plans gestellt hatte.

Das ist für Kiew der grösste Knackpunkt der Verhandlungen. Mehr anzeigen

Europa verbucht in den Verhandlungen über den US-Friedensplan für den Ukraine-Krieg einen Erfolg. Nach Angaben des deutschen Aussenministers Johann Wadephul sind im Zuge der Gespräche in Genf alle Fragen, die Nato und EU betreffen, aus dem Entwurf entfernt wurden.

US-Aussenminister Marco Rubio hatte zuvor gesagt, EU- und Nato-Themen sollten separat behandelt werden. Dazu wolle man die Meinungen der Verbündeten einholen, sagte er. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA ist der aktuelle Plan kürzer als der alte.

Auch die Ukraine zeigte sich mit dieser Etappe der Beratungen zufrieden.

Moskau will von nichts wissen

Aus Moskau lag zunächst keine offizielle Reaktion auf den Verhandlungsstand vor. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge, dass Russland noch nicht über offizielle Informationen darüber verfüge, was in Genf ausgearbeitet wurde.

The Kremlin has not received official updates on the Geneva talks involving the U.S., Ukraine, and European representatives, according to Putin’s spokesperson Dmitry Peskov. He confirmed that Moscow is aware of reported changes to the draft peace plan but has not been formally briefed.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 24. November 2025 um 11:25

Ein Treffen der russischen und der US-Delegation sei in dieser Woche noch nicht geplant. Den ursprünglichen 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump hatte Russlands Präsident Wladimir Putin als eine Grundlage bezeichnet, zu einem Frieden zu kommen.

Spoke with @ZelenskyyUa ahead of this morning’s informal 🇪🇺 EU leaders’ meeting on 🇺🇦 Ukraine peace efforts, to get his assessment of the situation.



A united and coordinated EU position is key in ensuring a good outcome of peace negotiations - for Ukraine and for Europe. — António Costa (@eucopresident) November 24, 2025

Wie schon beim G20-Gipfel in Johannesburg nutzen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auch beim EU-Afrika-Gipfel in Angola die Gelegenheit, sich zum Thema Ukraine abzustimmen. EU-Ratspräsident António Costa telefonierte in Luanda mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um sich aus erster Hand informieren zu lassen.

US-Aussenminister garantiert Europäern Mitsprache

Eine zentrale Forderung der Europäer, die auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei den Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels in Südafrika ausgesprochen hatte, scheint nun erfüllt.

Rubio versicherte, dass man die Meinungen der Verbündeten einholen werde, wenn es um deren Interessen gehe. «Das ist ein entscheidender Erfolg, den wir gestern erzielt haben», sagte Wadephul im Deutschlandfunk dazu.

Da geht es beispielsweise um die Verwendung des in der EU festgesetzten Geldes der russischen Zentralbank sowie um mögliche Mitgliedschaften der Ukraine in der Nato oder der EU.

Erste Version des US-Friedensplans vom Tisch

In Genf hatten am Sonntag Unterhändler Deutschlands, Frankreichs, Grossbritanniens, Italiens, der EU, der Ukraine und der Vereinigten Staaten über den US-Plan beraten. Kritiker bewerteten ihn als extrem vorteilhaft für Russland und nahezu als Kapitulation der Ukraine.

Die Verhandlungsteams verliessen Genf nach den Gesprächen.

Die Ukraine und die USA seien sich einig, die intensive Arbeit an dem Vorschlag «in den kommenden Tagen» fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung, die in Kiew und Washington verbreitet wurde. Finale Entscheidungen zu dem neuen Plan würden von Trump und Selenskyj getroffen.

Rubio: «Enorme Fortschritte» erzielt

Rubio sprach von «enormen Fortschritten», die erzielt worden seien. Die noch offenen Punkte seien «nicht unüberwindbar», sagte er – ohne Details zu nennen. Das Ganze sei ein «laufender Prozess».

Too late. Marco Rubio already spilled the truth. The so called peace plan was Russia’s wish list, not something the US drafted. He’s trying to walk it back but the damage is done. He’s scrambling.



[image or embed] — Christopher Webb (@cwebbonline.com) 23. November 2025 um 22:37

Er ging so weit, die Frist für die Ukraine zur Zustimmung zum Friedensplan aufzuweichen. Zwar wünsche er sich – wie auch Präsident Trump – einen Abschluss bis Donnerstag – doch «ob Donnerstag, Freitag, Mittwoch oder Montag kommende Woche» sei angesichts des Sterbens in der Ukraine nachrangig.

Wadephul wollte sich ebenfalls nicht zu Details äussern. Es sei aber klar, dass nichts über die Köpfe der Europäer und der Ukraine «hinweg geeinigt» werden könne. Es müsse sichergestellt sein, dass die Souveränität der Ukraine gewahrt bleibe. Sie entscheide selbst, wann und welche Zugeständnisse sie mache.

Der grösste Knackpunkt

Einer der problematischsten Punkte sei die Frage möglicher Gebietsabtretungen, sagte Wadepuhl. Der derzeitige Frontverlauf müsse Ausgangspunkt für Verhandlungen und nicht deren Endpunkt sein. Klar sei für ihn aber auch, Russland müsse als Verursacher des Krieges «im Wesentlichen die Konsequenzen zu tragen haben».

❗ Donbas and NATO became the key stumbling blocks in Geneva: Kyiv and Washington failed to reach agreement on these issues



Ukrainian media, citing sources, report that the talks between the Ukrainian and U.S. delegations in Geneva hit two major roadblocks — the withdrawal of… pic.twitter.com/lbpDu0hRMG — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2025

Die Ukraine ist nach Darstellung der USA mit der überarbeiteten Version des Friedensplans zufrieden und sieht ihre wichtigsten Interessen in dem Dokument gespiegelt.

Der Entwurf umfasse den Vertretern aus Kiew zufolge «kurz- und langfristige, glaubwürdige und durchsetzbare Mechanismen zum Schutz der ukrainischen Sicherheit», teilte das Weisse Haus mit. Kiew äusserte sich zunächst nicht dazu.