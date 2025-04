AfD-Chefin Alice Weidel wird von Anhängern gefeiert. Sebastian Willnow/dpa

Zum ersten Mal seit ihrer Gründung zieht die AfD in einer bundesweiten Umfrage mit der Union gleich. Der neue Sonntagstrend zeigt CDU/CSU und AfD bei jeweils 24 Prozent – ein historischer Tiefschlag für Friedrich Merz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Union stürzt in der Wählergunst auf 24 Prozent – gleichauf mit der AfD.

Seit der Bundestagswahl hat die CDU/CSU fast jeden sechsten Wähler verloren.

Ein Bündnis mit der AfD lehnt Friedrich Merz weiterhin kategorisch ab. Mehr anzeigen

Der jüngste Insa-Sonntagstrend bringt eine politische Zäsur: Erstmals in der Geschichte Deutschlands liegt die rechtspopulistische AfD gleichauf mit der CDU/CSU – beide Parteien kommen auf 24 Prozent.

Während die Union zwei Prozentpunkte verliert, legt die AfD einen Punkt zu. Seit Anfang März hat die Union damit sechs Prozentpunkte eingebüsst – ein Absturz historischen Ausmasses.

Laut Insa-Chef Hermann Binkert ist dies der tiefste Fall der Union zwischen Bundestagswahl und Regierungsbildung, den das Meinungsforschungsinstitut je gemessen hat. «Eine schwarz-rote Regierung mit Friedrich Merz an der Spitze würde mit einer Umfrage-Krise beginnen», erklärt Binkert gegenüber «Bild». Die Gründe: Viele Wähler sehen die Union als zu nachgiebig in den laufenden Koalitionsverhandlungen – vor allem gegenüber der SPD.

Der Vertrauensverlust spiegelt sich in Zahlen: Bei der Bundestagswahl im Februar kam die Union noch auf 28,6 Prozent – seither hat sie 4,6 Punkte verloren. Rund jeder sechste Wähler hat sich abgewendet.

Auch in anderen Lagern Verschiebungen

Die AfD hingegen profitiert: Mit 24 Prozent erreicht sie einen neuen Umfragerekord. Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel dürften sich bestätigt fühlen – auch wenn ein tatsächliches Regierungsbündnis mit der Union ausgeschlossen bleibt. Friedrich Merz hat eine Kooperation mit der AfD mehrfach kategorisch abgelehnt.

Auch in anderen Lagern zeigen sich Verschiebungen: Die SPD bleibt mit 16 Prozent stabil. Die Grünen verlieren leicht und liegen bei 11 Prozent, ebenso die Linke, die jedoch erstmals wieder in den zweistelligen Bereich steigt (+1 Punkt). FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommen jeweils nur noch auf 4 Prozent und müssten um den Einzug in den Bundestag bangen.

Was bedeutet das für eine Regierungsbildung? Eine schwarz-rote Koalition käme, wenn heute abgestimmt würde, auf nur 40 Prozent – zu wenig für eine Mehrheit. Möglich wäre ein Dreierbündnis mit den Grünen oder der Linken. Auch rechnerisch möglich, wenn auch politisch ausgeschlossen: ein Bündnis aus Union und AfD mit zusammen 48 Prozent.

Während sich viele in der Union fragen, wie es so weit kommen konnte, warnen andere bereits vor einem grundlegenden Wandel im Parteiensystem. Denn die AfD ist längst keine Protestpartei mehr – sondern eine Machtoption, zumindest auf dem Papier.