«Es wäre nicht das erste Mal, dass wir durch Europa marschieren»

Wladimir Solowjow ist schon für seine Berichterstattung über die Annexion der Krim von Wladimir Putin mit einem Orden ausgezeichnet worden. (Archivbild) Bild: IMAGO/Russian Look/Pavel Kashaev

Der russische Moderator Wladimir Solowjow gehört zu Putins wichtigsten Propagandisten. Nun scheint er sein Publikum auf einen Krieg gegen die NATO eingestimmt zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das russische Staatsfernsehen dient der Verbreitung der Narrative des Kremls.

Ein besonders wichtiger Propagandist ist Wladimir Solowjow.

In der letzten Ausgabe seiner Sendung schwärmte Solowjow von einer Zeit, in der chinesische und nordkoreanische Truppen gemeinsam mit russischen auf dem Roten Platz aufmarschieren würden.

Der NATO drohte er erneut mit dem Krieg.

Schon kurz nach Kriegsbeginn hatte Solowjow verkündet, die Ukraine würde nicht das Ende russischer Kriegsbemühungen sein. Mehr anzeigen

Seit 2012 moderiert Wladimir Solowjow eine Show mit dem harmlos anmutenden Titel «Sonntagabend mit Wladimir Solowjow» im russischen Staatsfernsehen. Dabei handelt es sich jedoch um eine der wichtigsten Propagandasendungen Russlands.

Solowjow ist bereits 2013 von Wladimir Putin mit dem russischen Ehrenorden ausgezeichnet worden, 2014 erhielt er den Alexander-Newski-Orden – für «hohen Professionalismus und Objektivität» bei seiner Berichterstattung über die Annexion der Krim. Seit der russischen Invasion der Ukraine steht er auf der Sanktionsliste der Europäischen Union.

«Wir brauchen eure Liebe nicht. Wir brauchen eure Furcht»

Für Solowjow ist das, so projiziert er es zumindest öffentlich, ganz in seinem Sinne. «Wir brauchen eure Liebe nicht», sagte er in der letzten Ausgabe seiner Talkshow an den Westen gerichtet. «Wir brauchen eure Furcht.» Dass Russland jahrzehntelang die «Liebe des Westens» gesucht hätte, sei als Schwäche ausgelegt worden.

In derselben Sendung machte sich Solowjow über die Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO lustig. Das letzte Mal, als Schweden gekämpft habe, waren «Goldknöpfe auf Militäruniformen», spottete er. Und ob Finnland, denen wir vergeben haben, «was wir nicht hätten tun sollen», sein militärisches Potenzial denn mit dem von Nordkorea messen könne?

«Ich kann es kaum erwarten, wenn nicht nur unsere prächtigen Truppen über den Roten Platz marschieren werden, sondern auch die unserer nordkoreanischen und chinesischen Brüder», fantasierte der 61-Jährige weiter. «Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Was nützt es, das zu verheimlichen?»

Einmarsch in Europa als «Zeitvertreib»

Schon in der Vergangenheit hatte Solowjow damit gedroht, dass Russland wieder in Europa einmarschieren könnte, wie es 1814 in Paris geschehen war oder 1945 in Berlin. Dabei sollten auch Atombomben eingesetzt werden. Bereits im März 2022 hatte der Propagandist seine Rhetorik verschärft. «Wenn ihr glaubt, dass wir mit der Ukraine aufhören werden, denkt 300-mal nach», warnte er. Die Ukraine sei «nur ein Zwischenschritt für die Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation».

Auch in seiner letzten Ausgabe sprach er wieder diese Drohung aus, diesmal direkt an die NATO gerichtet. Man werde sorgfältig beobachten, «wie sich die Dinge entwickeln» würden. «Es wäre nicht das erste Mal, dass wir durch Europa marschieren», drohte er schliesslich. «Jede unserer Generationen hatte das als Zeitvertreib.»