Eskalation im Weissen Haus – Musk und Trump-Minister schreien sich an

Wie auf dem Schulhof unter pubertierenden Teenagern. Echte "Profis" am Werk. In jedem Unternehmen würden hier wohl die ersten Kündigungen anstehen. Teamwork sieht anders aus und das vor der Anwesenheit eines Staatsgastes. Eine echte Seifenoper.

Spannendes Experiment: man nehme viele machtgeile Narzisten und sperre sie in einem Haus ein und schaue was passiert.

Querdenker

Niemand versucht das mal von der Anderen Seite zu sehen. Einfach mal provozieren und aufnehmen was deine sogenannten Freunde und Feinde tun. Ist oft sehr lehrreich. Evtl. ist das ein besserer Weg als die hinterhältige Heuchelei bei uns in Bern. Alle kuschen keiner hat irgend eine eigene Meinung und umgesetzt wird ohne sich Gedanken zu machen was der Souverän eigentlich will. Hauptsache man ärgert niemanden in der EU. Die Frage ist hoffentlich erlaubt welches Verhalten offener oder ehrlicher wäre.