Ventile in der Uran-Aufbereitungsanlage in Isfahan. Westliche Staaten befürchten, dass der Iran Atomwaffen bauen will. imago images/UPI Photo

Die USA und der Iran führen am Samstag im Oman Gespräche über das iranische Atomprogramm. US-Präsident Donald Trump hat Teheran zu Verhandlungen gedrängt – und droht andernfalls mit einem militärischen Vorgehen.

afp/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Atomabkommen mit dem Iran ist seit dem Ausstieg der USA 2018 während Donald Trumps erster Amtszeit hinfällig.

Seitdem reichert der Iran kontinuierlich Uran auf bis zu 60 Prozent an. Westliche Staaten befürchten, dass der Iran Atomwaffen bauen will.

Nun will Trump einen neuen «Deal» und droht andernfalls mit militärischer Gewalt. Experten zufolge könnten die USA, aber auch Israel die iranischen Atomanlagen bombardieren.

Am Samstag starten Gespräche zwischen den USA und dem Iran im Oman. Mehr anzeigen

Westliche Staaten befürchten, dass der Iran Atomwaffen bauen will, was Teheran dementiert. Ein Überblick über die iranischen Atomambitionen:

Das Atomabkommen mit dem Iran

Nach jahrelangen Verhandlungen mit den fünf UN-Vetomächten USA, China, Russland, Frankreich und Grossbritannien sowie mit Deutschland wird am 14. Juli 2015 in Wien das iranische Atomabkommen geschlossen. Bekannt unter dem Namen Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) soll es sicherstellen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickeln kann. Zugleich wird dem Iran die zivile Nutzung der Atomenergie unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gestattet. Gegen den Iran verhängte Finanz- und Handelssanktionen werden aufgehoben.

Trump steigt aus dem Abkommen aus

Während Trumps erster Präsidentschaft von 2017 bis 2021 ziehen sich die USA im Mai 2018 einseitig aus dem Abkommen zurück. Der Republikaner hatte das unter seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelte Abkommen stets als zu nachgiebig gegenüber dem Iran kritisiert. In der Folge verhängen die USA wieder Sanktionen gegen Teheran.

Schrittweiser Rückzug Teherans aus dem Abkommen

Im Mai 2019, ein Jahr nach der Entscheidung Trumps zur Aufkündigung des Abkommens, beginnt Teheran seinerseits mit einem Rückzug in Etappen. So erhöht der Iran den Anreicherungsgrad von Uran auf fünf Prozent. Im Atomabkommen waren 3,67 Prozent als zulässig vereinbart worden.

In der Folge erhöht der Iran den Anreicherungsgrad auf 20 Prozent und 2021 sogar auf 60 Prozent. Zur Herstellung von Atomwaffen ist ein Anreicherungsgrad von 90 Prozent erforderlich.

Der Iran erhöht auch die Zahl der Zentrifugen, die zur Anreicherung von Uran nötig sind. Teheran schränkt ausserdem die Kooperation mit den Inspektoren der IAEA ein. So werden Inspektionen beschränkt, Überwachungskameras ausgeschaltet und Akkreditierungen von Inspektoren entzogen.

Der Stand der Dinge

Laut dem neuesten IAEA-Bericht verfügt der Iran inzwischen über 8294 Kilogramm angereichertes Uran. Das ist 41 Mal mehr, als im Abkommen von 2015 als Obergrenze festgeschrieben ist. Den Angaben zufolge hat der Iran inzwischen auch rund 275 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran.

Experten zufolge produziert das Land inzwischen monatlich 35 bis 40 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran. Für den Bau einer Atombombe wären 42 Kilogramm weiter angereichertes Uran nötig. Der Iran ist das einzige Land weltweit, das keine Atomwaffen besitzt und Uran auf 60 Prozent anreichert. Für den Bau einer Atombombe wären jedoch noch viele weitere Schritte notwendig.

Neue Verhandlungen

In der Amtszeit von Trumps Nachfolger Joe Biden blieben Versuche einer Wiederbelebung des Atomabkommens ohne Erfolg. Mit Trumps Rückkehr ins Weisse Haus im Januar bekam das Thema eine neue Dynamik. Der Republikaner hat Teheran wiederholt einen neuen «Deal» angeboten und andernfalls mit militärischer Gewalt gedroht. Experten zufolge könnten die USA, aber auch Israel die iranischen Atomanlagen bombardieren, sollte es zu keiner Einigung kommen. Zudem verhängten die USA neue Sanktionen gegen den Iran.

Erst am Mittwoch wiederholte der US-Präsident seine Drohung vor Journalisten in Washington. Ein militärisches Vorgehen gegen Teheran sei «absolut» möglich, sollten die Gespräche nicht zu einer Einigung führen, sagte er. «Wenn es das Militär erfordert, werden wir das Militär einsetzen», fügte Trump hinzu und betonte, Israel werde in einem solchen Fall «die Führung übernehmen».