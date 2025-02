In Villach wurde am Samstag ein Teenager (14) erstochen. KEYSTONE

Ein Messerangriff im österreichischen Villach endete tödlich für einen 14-Jährigen. Ein Essenskurier, der zufällig am Tatort vorbeikam, stoppte den Angreifer mit seinem Auto und verhinderte womöglich noch mehr Opfer.

In Villach, einer Stadt im Süden Österreichs, kam es am Samstagnachmittag zu einer tödlichen Messerattacke. Ein 23-jähriger Mann griff Passanten mit einem Messer an, tötete einen 14-jährigen Jungen und verletzte mindestens sechs weitere Personen.

Ein noch grösseres Blutvergiessen konnte durch das mutige Eingreifen eines Essenskuriers verhindert werden. Alaaeddin Alhalabi, ein 42-jähriger Syrer, war gerade mit seiner Lieferung unterwegs, als er die dramatische Szene bemerkte: Zwei blutüberströmte Menschen und ein Mann mit einem Messer.

Ohne zu zögern, fuhr er den Angreifer mit seinem Auto an und stoppte ihn. Doch zunächst wurde seine mutige Tat von den Umstehenden missverstanden.

«Sofort gehandelt»

«Ich habe nicht nachgedacht, sondern sofort gehandelt», sagte Alhalabi später dem Newsportal «5 Minuten». Viele Passanten hielten ihn zunächst für den Täter, weil sie dachten, er würde mit seinem Fahrzeug absichtlich auf Menschen losfahren. Um Missverständnissen zu entgehen, zog er sich kurzzeitig zurück.

Kurz darauf konnte die Polizei den verletzten Angreifer festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen war der 23-Jährige bisher nicht polizeilich bekannt. Er trug eine Asylkarte bei sich und soll über eine Aufenthaltsberechtigung in Österreich verfügen.

Alhalabi, der seit neun Jahren mit seiner Familie in Villach lebt, erklärte, wie sehr er die Stadt schätze: «Villach hat mir viel gegeben, ich liebe es, hier zu leben.» Sein couragiertes Eingreifen wurde auch bei einer anschliessenden Pressekonferenz der Polizei hervorgehoben. Polizeisprecher Rainer Dionisio sprach von einer «Heldentat», die Schlimmeres verhindert habe.

Die Tat löste auch politische Reaktionen aus. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) forderte harte Konsequenzen: «Wer in Österreich lebt, muss unsere Gesetze und Werte respektieren. Wer dagegen verstösst, muss bestraft, inhaftiert und abgeschoben werden.» Gleichzeitig warnte er jedoch vor Verallgemeinerungen: «Diese schreckliche Tat darf nicht zu pauschalen Verurteilungen führen.»