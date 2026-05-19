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Über Estland Nato-Kampfjet schiesst offenbar ukrainische Drohne ab

SDA

19.5.2026 - 13:33

ARCHIV – Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur spricht im Verteidigungsministerium. Foto: Alexander Welscher/dpa
ARCHIV – Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur spricht im Verteidigungsministerium. Foto: Alexander Welscher/dpa
sda

Nato-Kampfjets haben erstmals eine Drohne über Estland abgeschossen. Auch Lettland warnte vor einer möglichen Bedrohung nahe der russischen Grenze.

Keystone-SDA

19.05.2026, 13:33

19.05.2026, 13:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nato-Kampfjets schossen erstmals eine Drohne über Estland ab, nachdem sie in den estnischen Luftraum eingedrungen war.
  • Vermutlich handelte es sich um eine ukrainische Drohne auf dem Weg zu russischen Zielen, Verletzte oder Schäden gab es nicht.
  • Auch Lettland warnte vor einer möglichen Drohnenbedrohung nahe der russischen Grenze.
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Nato-Kampfjets haben über Estland eine Drohne abgeschossen, die in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungen war.

Nach Angaben von Verteidigungsminister Hanno Pevkur handelt es sich um den ersten Abschuss dieser Art. Rumänische F-16-Jets hätten die Drohne über dem Võrtsjärv-See im Süden des Landes vom Himmel geholt. Sie stürzte demnach in einem sumpfigen Gebiet ab, die Suche dauere noch an. Die estnische Sicherheitspolizei leite die Ermittlungen.

Laut Pevkur soll es sich vermutlich um ein ukrainisches Flugobjekt handeln, das mutmasslich auf russische Ziele gerichtet war. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht.

Estland grenzt im Osten an Russland. Die Streitkräfte hatten zuvor Warnungen über eine mögliche Bedrohung für den Süden des Baltenstaats veröffentlicht. Auch im benachbarten Lettland wurde die Bevölkerung von mehreren Regionen nahe der Grenze zu Russland gewarnt.

Nach Armeeangaben drang höchstwahrscheinlich eine Drohne in den lettischen Luftraum ein. Ob es sich dabei um dasselbe Flugobjekt handelte, das über Estland abgeschossen wurde, blieb zunächst unklar.

Russland wiederholt von Drohnen getroffen

Nach einem Bericht des estnischen Rundfunks wurde die nordwestliche Region Russlands am Morgen wiederholt von Drohnenangriffen getroffen. Bei ukrainischen Angriffen waren in jüngster Zeit wiederholt fehlgeleitete Drohnen in den Luftraum der baltischen Staaten eingedrungen und teils abgestürzt, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen hatte.

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