  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Umstrittenes Paket EU-Abgeordnete stimmen Umsetzung des US-Zolldeals zu

SDA

16.6.2026 - 13:09

Das Europaparlament hat die Umsetzung des Zolldeals mit den USA gebilligt. Im Vertrag geht es etwa um den zollfreien Marktzugang für US-Meeresfrüchte oder Agrarprodukte.(Symbolbild)
Das Europaparlament hat die Umsetzung des Zolldeals mit den USA gebilligt. Im Vertrag geht es etwa um den zollfreien Marktzugang für US-Meeresfrüchte oder Agrarprodukte.(Symbolbild)
Keystone

Das Europaparlament hat dem umstrittenen Zollabkommen mit den USA zugestimmt. Die EU macht weitreichende Zugeständnisse, behält sich aber Gegenmassnahmen vor, falls Washington die Vereinbarung nicht einhält.

Keystone-SDA

16.06.2026, 13:09

16.06.2026, 14:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Europaparlament hat dem Zollabkommen zwischen der EU und den USA mit breiter Mehrheit zugestimmt.
  • Die EU schafft Zölle auf zahlreiche US-Industriegüter ab und erleichtert amerikanischen Agrar- und Fischereiprodukten den Zugang zum europäischen Markt.
  • Brüssel behält sich Gegenmassnahmen vor, falls die USA ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder erneut Zölle erhöhen.
Mehr anzeigen

Das Europaparlament hat die volle Umsetzung des umstrittenen US-Zollabkommens gebilligt. Die Abgeordneten stimmten mit breiter Mehrheit dafür, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Meeresfrüchten und Agrarprodukten einen besseren Marktzugang zu gewähren.

Allerdings unter Vorbehalt: Unter anderem ist vorgesehen, dass die EU-Zollzugeständnisse bei Verstössen der USA gegen Absprachen wieder ausgesetzt werden können. Dies könnten etwa erneute Zollerhöhungen sein.

Zudem sollen die USA bis Jahresende Zölle auf Waschmaschinen und andere Produkte mit Stahlanteil auf höchstens 15 Prozent reduzieren. Wenn dies nicht geschieht, will die EU ebenfalls solche Zölle prüfen. Darüber hinaus soll unter anderem ein festes Ablaufdatum festgelegt werden.

Abkommen wehrte Handelskrieg ab

Die Regelungen entsprechen einer Einigung, die Vertreter des Parlaments und der Mitgliedstaaten im Mai getroffen hatten. Die EU-Kommission hatte sich im vergangenen Sommer auf den Zolldeal eingelassen, um einen drohenden Handelskrieg abzuwenden.

Gleichzeitig musste die Europäische Union aber US-Zölle in Höhe von bis zu 15 Prozent auf die meisten Warenexporte in die Vereinigten Staaten akzeptieren und weitere Zugeständnisse wie die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter machen.

US-Präsident Donald Trump setzte der EU vor ein paar Wochen eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum US-Nationalfeiertag am 4. Juli ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle «leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen», teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Auf EU-Seite ist nach der Zustimmung des Parlaments auch die Bestätigung durch den Ministerrat nötig. Der Einigung zwischen Abgeordneten und EU-Staaten zufolge sollen die Regelungen spätestens zum 4. Juli in Kraft treten.

Wichtige Handelspartner

Die EU und die Vereinigten Staaten unterhalten umfassende bilaterale Handels- und Investitionsbeziehungen. EU-Zahlen zufolge geht es um fast 30 Prozent des weltweiten Handels mit Waren und Dienstleistungen und um 43 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.

Meistgelesen

FBI verhindert Anschlag auf Trump mit Sprengstoff-Drohnen und Scharfschützen
Jetzt kommt das Rentenalter 70 auf den Tisch
Zu Fuss von Katar in den Iran: Trump blamiert sich erneut mit Geografie-Unkenntnis

Mehr aus dem Ressort

Laut Bericht. Iran und USA treffen sich offenbar für Deal auf dem Bürgenstock

Laut BerichtIran und USA treffen sich offenbar für Deal auf dem Bürgenstock

An seinem Geburtstag. FBI verhindert Anschlag auf Trump mit Sprengstoff-Drohnen und Scharfschützen

An seinem GeburtstagFBI verhindert Anschlag auf Trump mit Sprengstoff-Drohnen und Scharfschützen

Peinliche Panne vor Nationalfeiertag. Trumps Prestige-Projekt versinkt im Algenschleim

Peinliche Panne vor NationalfeiertagTrumps Prestige-Projekt versinkt im Algenschleim