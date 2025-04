Die EU hat ihre Sicherheitsvorkehrungen für Dienstreisen in die USA verschärft. sda

Der Handelskrieg, den der ehemalige US-Präsident Donald Trump losgetreten hat, hat das Vertrauen der westlichen Partner in die USA nachhaltig beschädigt. Die EU-Kommission hat daraufhin angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen für ihr Personal bei USA-Reisen zu überarbeiten.

Laut der «Financial Times» (FT), die sich auf EU-Diplomaten beruft, gelten nun ähnliche Datenschutzrichtlinien für Reisen in die USA wie für Reisen nach China oder in die Ukraine. Dazu gehört auch der Einsatz von Wegwerfhandys, sogenannten Burner Phones, die keine sensiblen Daten enthalten. Dies soll verhindern, dass die USA Zugriff auf vertrauliche Informationen der EU-Kommission erhalten.

Die EU-Kommission betont jedoch, dass solche Anweisungen nicht schriftlich festgehalten wurden.

Veränderte Dynamik im internationalen Handel

Ein weiterer Grund für die Anpassungen ist die veränderte Dynamik im internationalen Handel. Während früher ein regelbasiertes System dominierte, sind nun direkte Verhandlungen und Absprachen mit Donald Trump entscheidend. Die von den USA verhängten Zölle haben viele Länder unter Druck gesetzt, da selbst kleine Zugeständnisse in den aktuellen Verhandlungen erhebliche finanzielle Auswirkungen haben können.

Angriffe auf die Geräte der reisenden Delegationen könnten Einblicke in Verhandlungsstrategien und rote Linien der Gegenseite ermöglichen. Ein solcher Informationsvorsprung könnte in bessere Verhandlungsergebnisse umgewandelt werden.

Regeln für Bundespersonal in der Schweiz unverändert

Auch die Schweiz hat ihre diplomatischen Aktivitäten in den USA intensiviert, nachdem Donald Trump zunächst hohe Zölle auf Schweizer Waren eingeführt hatte, die später reduziert wurden. Die Staatssekretärin für Wirtschaftsfragen, Helene Budliger, und die Bundesräte Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin haben mehrfach die USA besucht, um die Position der Schweiz in Washington zu stärken.

Trotz dieser Entwicklungen bleiben die Regeln für das Bundespersonal und die Bundesräte unverändert, schreibt SRF. Die Bundeskanzlei teilt mit, dass es derzeit keine inhaltlichen Anpassungen zum Schutz vertraulicher Informationen gibt. Die bestehenden Regeln für verschlüsselte Kommunikation bleiben bestehen, und vertrauliche Chats müssen vor einer USA-Reise gelöscht werden.

Auch das Aussendepartement EDA hat seine Vorgaben für USA-Reisen nicht geändert. Offiziell gibt es keine länderspezifischen Unterschiede in den Vorgaben, um diplomatische Spannungen zu vermeiden. Die Schweiz möchte auf keinen Fall eine Konfrontation mit den USA riskieren.

