EU-Parlament verbietet «Veggie-Burger»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Scharfe Kritik EU-Parlament verbietet «Veggie-Burger»

dpa

8.10.2025 - 13:33

Das EU-Parlament spricht sich gegen Bezeichnungen wie «Veggie-Burger» oder «Soja-Schnitzel» bei Fleischersatzprodukten aus. (Symbolbild)
Das EU-Parlament spricht sich gegen Bezeichnungen wie «Veggie-Burger» oder «Soja-Schnitzel» bei Fleischersatzprodukten aus. (Symbolbild)
sda

Fleischersatz boomt, doch Begriffe wie «Veggie-Burger» könnten bald verschwinden. Es gibt scharfe Kritik an dem Vorhaben.

DPA

08.10.2025, 13:33

08.10.2025, 14:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Mehrheit im Europaparlament will Bezeichnungen für pflanzliche Ersatzprodukte einschränken, darunter «Veggie-Burger», «Soja-Schnitzel», «Steak» und «Wurst».
  • Die Berichterstatterin Céline Imart (EVP) begründet dies mit einem «Verwechslungsrisiko» und dem Schutz der Landwirtschaft, da pflanzliche Produkte andere Nährwerte aufwiesen.
  • Verbraucherschützer wie Foodwatch und Unternehmen wie Aldi Süd, Lidl und Burger King kritisieren das Vorhaben deutlich und sprechen von unnötigen Verboten.
Mehr anzeigen

Das Europaparlament will Bezeichnungen wie «Veggie-Burger» oder «Soja-Schnitzel» verbieten lassen. Auch Begriffe wie «Steak» oder «Wurst» sollen dem Willen einer Mehrheit der Abgeordneten zufolge künftig nur noch für tierische Lebensmittel verwendet werden dürfen. Auch die EU-Staaten müssten dem Vorhaben zustimmen, damit die Vorgaben in Kraft treten können.

Die zuständige Abgeordnete Céline Imart sieht «ein echtes Verwechslungsrisiko», da pflanzenbasierte Ersatzprodukte nicht die gleichen Nährwerte böten wie ihre tierischen Originale. Zudem will die Politikerin der EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, mit dem Vorhaben Landwirte schützen. 

Jetzt starten die Verhandlungen

Verbraucherschützer und Unternehmen aus der Lebensmittelbranche kritisierten das geplante Verbot scharf. Die Organisation Foodwatch teilte mit, niemand kaufe versehentlich Tofuwürstchen, weil er glaube, es seien Rinderwürste. Mehrere Firmen wie Aldi Süd, Lidl und Burger King hatten sich in einem gemeinsamen Brief ebenfalls gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Deutschland ist der grösste Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa. 2024 wurden bei unseren Nachbarn rund 121'600 Tonnen Fleischersatz hergestellt – doppelt so viel wie 2019. 

Das Parlament muss nun in Verhandlungen mit den EU-Staaten eine endgültige Einigung finden. Die Bundesregierung hat bislang keine Position zu dem Parlamentsbeschluss kundgetan.

Meistgelesen

Geheimpapier sorgt im Bund für Nervosität auf höchster Ebene
Achtung, Falle – was du im Auto besser nicht tun solltest
Trump kramt das vergessene Gesetz aus dem 18. Jahrhundert hervor – jetzt sorgt es für Angst
EU-Parlament verbietet «Veggie-Burger»
Russland soll laut Leak über 280’000 Soldaten verloren haben

Mehr aus dem Ressort

Affäre Dittli. Eines von zwei Verfahren gegen Staatsrätin Dittli eingestellt

Affäre DittliEines von zwei Verfahren gegen Staatsrätin Dittli eingestellt

Russland. Mindestens drei Tote in russischer Grenzregion Belgorod

RusslandMindestens drei Tote in russischer Grenzregion Belgorod

Verlust-Liste aus Moskau?. Russland soll laut Leak über 280’000 Soldaten verloren haben

Verlust-Liste aus Moskau?Russland soll laut Leak über 280’000 Soldaten verloren haben