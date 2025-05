Franziskus

Temu und andere Anbieter haben dem Konsumenten gezeigt und offen gelegt, wie Abzocke in Europa funktioniert. Hiesige Händler kaufen billig in Asien ein und verkaufen diese Produkte mit z.T. absurden und frechen Zuschlägen an Ihre Kunden weiter. Das ist nicht fair. Nun ist diese Abzocke endlich aufgeflogen und es herrscht zu Unrecht grosse Aufregung. Ich sehe selbst wie hiesige Hersteller z.T. die gleichen Werbebilder verwenden jedoch mit andern Preisen.

Die Verantwortlichen würden besser dafür sorgen, dass die Konsumentenpreise der Europäischen Händler auf "faires Kundenniveau" gesenkt werden anstatt nun so ein Theater zu veranstalten.