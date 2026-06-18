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Rechte skandieren «Send them back» EU sagt Ja zu Abschiebezentren – dann kommt es zu Tumulten

Andreas Fischer

18.6.2026

Nach der Abstimmung über Abschiebezentren kam es im EU-Parlament zu verstörenden Szenen.
Nach der Abstimmung über Abschiebezentren kam es im EU-Parlament zu verstörenden Szenen.
EU

Mehr Abschiebungen, mehr Härte: Das EU-Parlament stimmte für neue Regeln in der Migrationspolitik. Dann kommt es zum Skandal: Rechte Abgeordnete brüllen minutenlang «Send them back».

Andreas Fischer

18.06.2026, 21:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das EU-Parlament hat neue Asylregeln verabschiedet, die Abschiebungen erleichtern und Rückkehrzentren für ausreisepflichtige Migranten in Drittstaaten ermöglichen sollen.
  • Direkt nach dem Votum kam es zu Tumulten. Rechte Parlamentarier skandierten minutenlang «Send them back».
  • Später feierten Abgeordnete der deutschen AfD eine «Abschiebeparty» auf der Dachterrasse, die vom Sicherheitsdienst beendet werden musste.
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Das Europaparlament hat dem Vorhaben der umstrittenen Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber in Drittstaaten und weiteren Verschärfungen von Asylregeln mit 418 Ja-Stimmen, bei 218-Nein-Stimmen und 30 Enthaltungen zugestimmt. Eine Mehrheit aus konservativen und rechten Abgeordneten stimmte in Strassburg den Gesetzesänderungen zu, die mehr Abschiebungen ermöglichen sollen.

Nach der Abstimmung kam es zum Eklat. Unter Jubel und Pfiffen skandierten Abgeordnete des rechten Spektrums lautstark «Send them back» (in etwa: «Schickt sie zurück»), was mit «Shame on you»-Chören (in etwa: «Schande») beantwortet wurde.

Liberale Abgeordnete fürchtet um ihre Sicherheit

Die liberale schwedische Abgeordnete Abir Al-Sahlani war von den Vorfällen geschockt. «Noch nie zuvor habe ich mich in diesem Parlament so unsicher gefühlt wie nach der Abstimmung über die Rückführungsverordnung. Die Rufe der extremen Rechten [...] richteten sich gegen ganz normale Menschen, deren einziges Verbrechen darin bestand, in Europa ein besseres Leben zu suchen.»

Abgeordnete der deutschen AfD zeigten sich davon unbeeindruckt. Sie haben, berichtet der «Spiegel», im Anschluss an die Sitzung eine «Abschiebeparty» auf der Dachterrasse des Parlamentsgebäudes gefeiert. Der Sicherheitsdienst des Parlaments sei wegen der Lautstärke zu der Veranstaltung gerufen worden und habe sie schnell beendet.

In die geplanten Abschiebezentren («Return Hubs») ausserhalb der Europäischen Union sollen vollziehbar Ausreisepflichtige kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können - etwa, weil das Heimatland sich weigert, sie zurückzunehmen. Unbegleitete Minderjährige sollen den neuen Regelungen nach nicht in die Zentren abgeschoben werden. Für Familien mit Kindern und Jugendlichen gibt es die Möglichkeit dagegen schon.

Mit Agenturmaterial.

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