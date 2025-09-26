  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wird ganz Europa zugutekommen» Jetzt will sich die EU vor Putins Drohnen schützen

dpa

26.9.2025 - 22:27

Die EU-Staaten wollen einen «Drohnenwall» gegen die Bedrohung aus Russland aufbauen. 
Die EU-Staaten wollen einen «Drohnenwall» gegen die Bedrohung aus Russland aufbauen. 
Bild: Uncredited/AP/dpa (Archivbild)

Drohnen in Dänemark und der Ostflanke alarmieren die EU. Jetzt soll ein Hightech-Schutzschild entstehen. Lässt sich von der Ukraine lernen?

Redaktion blue News

26.09.2025, 22:27

26.09.2025, 22:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusamme

  • EU-Staaten wollen mit dem Aufbau eines Drohnenabwehrsystems beginnen. 
  • Der geplante «Drohnenwall» soll unbemannte Flugkörper erkennen, verfolgen und abfangen.
  • Der «Schutzschild für die Ostflanke» werde «ganz Europa zugutekommen», sagte EU-Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius.
  • Hintergrund sind die jüngsten Vorfälle im Osten und Norden Europas, als mutmasslich russische Drohnen in europäischen Luftraum eindrangen.
Mehr anzeigen

Jetzt soll es doch schneller gehen: Die Planungen für den Aufbau eines umfassenden Drohnenabwehrsystems an der Ostflanke der EU gewinnen nach den jüngsten mysteriösen Ereignissen in Dänemark an Fahrt. Wie EU-Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius mitteilte, wurde bei einer Videokonferenz mit Verteidigungsministern vereinbart, mit der Umsetzung des Konzepts zu beginnen.

Demnach soll vorrangig ein «Drohnenwall» errichtet werden, der mit fortschrittlichen Fähigkeiten das Erkennen, Verfolgen und Abfangen von unbemannten Flugkörpern ermöglicht.

Verteidigung der Nato-Ostgrenze. «Drohnenwall» binnen eines Jahres möglich

Verteidigung der Nato-Ostgrenze«Drohnenwall» binnen eines Jahres möglich

Kubilius sagte, er werde sich nun beim EU-Gipfel im Oktober noch den politischen Rückhalt der Staats- und Regierungschefs sichern. Im Anschluss werde man dann gemeinsam mit nationalen Expertinnen und Experten eine detaillierte technische Roadmap festlegen und Europas Verteidigungsindustrie mobilisieren.

Für die Finanzierung sollten auch EU-Instrumente genutzt werden. «Der Schutzschild für die Ostflanke (Eastern Flank Watch) mit dem Drohnenwall als Kernstück wird ganz Europa zugutekommen», betonte Kubilius. In einem Interview der Website Euractiv hatte er zuletzt gesagt, der Wall könne innerhalb eines Jahres aufgebaut sein.

Die undatierte Aufnahme zeigt das System Drohne Guard in Aktion. Das System kann verdächtige Drohnen in der Nähe von Flughäfen identifizieren und ausschalten.
Die undatierte Aufnahme zeigt das System Drohne Guard in Aktion. Das System kann verdächtige Drohnen in der Nähe von Flughäfen identifizieren und ausschalten.
-/Israel Aerospace Industries/dpa

Kann die EU von der Ukraine lernen?

An der Videokonferenz nahmen nach Angaben des EU-Kommissars Verteidigungsminister der EU-Frontstaaten Bulgarien, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien teil. Mit dabei waren zudem auch die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas sowie Vertreter Ungarns, der Slowakei, der dänischen EU-Ratspräsidentschaft und der Nato. In einer separaten Schalte unterrichtete der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal die EU-Runde über die ukrainischen Erfahrungen bei der Abwehr russischer Drohnen.

Alarm in Deutschland. Spitzenpolitiker verrät geheime Drohnen-Vorfälle live im TV

Alarm in DeutschlandSpitzenpolitiker verrät geheime Drohnen-Vorfälle live im TV

An dem Konzept für eine deutlich effektivere Drohnenabwehr an der EU-Ostflanke wird bereits seit Monaten gearbeitet. Wie notwendig es ist, zeigte aus Sicht der Planer zuletzt vor allem das massive Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens vor zweieinhalb Wochen.

Als weiterer Beleg werden auch die Ereignisse in Dänemark gewertet, wo bislang nicht identifizierte Drohnen stundenlang Flughäfen lahmlegten.

Mit Material von DPA.

Drohnen-Alarm in Deutschland – Spitzenpolitiker verrät geheime Vorfälle

Drohnen-Alarm in Deutschland – Spitzenpolitiker verrät geheime Vorfälle

In Kopenhagen und Oslo tauchten zuletzt unbekannte Drohnen auf – jetzt berichtet der deutsche SPD-Vize Alexander Schweitzer von ähnlichen Vorfällen über US-Anlagen in Rheinland-Pfalz. Bei «Markus Lanz» sprach er von einer «Verunsicherungsstrategie».

24.09.2025

Mehr zum Thema

Immer grössere Schwierigkeiten. Europa hat ein Drohnenproblem – und die Lösung ist nicht einfach

Immer grössere SchwierigkeitenEuropa hat ein Drohnenproblem – und die Lösung ist nicht einfach

Unruhe in Nordeuropa. Drohnen jetzt auch über Schweden gesichtet

Unruhe in NordeuropaDrohnen jetzt auch über Schweden gesichtet

Lagebild Ukraine. Trump erklärt Russland zum Verlierer – Putins Armee verkriecht sich

Lagebild UkraineTrump erklärt Russland zum Verlierer – Putins Armee verkriecht sich

Meistgelesen

Trumps Rachefeldzug erreicht einen neuen Höhepunkt
Wie der finnische «Anti-Trump» Stubb die UN umbauen will
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen
Polen verschärft Aufenthaltsrecht für Ukrainer +++ Rutte spottet im TV über Lawrow
Drohnen, Jets und Kriegsschiffe – Russlands Militär testet die Nato an allen Fronten