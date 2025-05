Punktsieg für Trump vor Gericht: Zölle vorerst weiter gültig

Washington, 30.05.2025: Punktsieg für Donald Trump: Ein Berufungsgericht hat die Blockade fast aller Zölle des US-Präsidenten vorerst aufgehoben. Das Gericht prüft nun den Fall. Die beteiligten Parteien müssen weitere Stellungnahmen einreichen. Trumps Regierung hatte zuvor rechtlich gegen die Entscheidung des Gerichts für internationalen Handel in New York geklagt, das die Zölle des Republikaners für rechtswidrig erklärt hatte. Das Berufungsgericht hat aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Die Regierung könnte den Fall gewinnen, aber auch verlieren, wie in der ersten Instanz. Letztlich könnte der Fall sogar vor dem Obersten US-Gericht, dem Supreme Court, landen.

