Verschärfte Regeln für Asylsuchende: Was die EU-Reform bringen soll Brüssel, 11.06.2026: Schnellere Asylverfahren, mehr Solidarität zwischen den EU-Ländern und demnächst vielleicht auch Abschiebezentren in Drittstaaten? Die Europäische Asylreform (Geas) tritt an diesem Freitag in Kraft. Die Reform soll den Streit zwischen EU-Ländern beilegen, wer für Flüchtlinge verantwortlich ist: Zuständig für das Asylverfahren bleiben weiterhin die Staaten an EU-Aussengrenzen. Sie sollen aber künftig von den anderen Mitgliedsländern mit finanziellen Beiträgen, Sachleistungen oder der Übernahme von Asylsuchenden entlastet werden. An deutschen Grenzen ändert sich erst einmal nichts. Dort werden vorerst weiter stationäre Binnengrenzkontrollen und Zurückweisungen stattfinden. Sollte die Reform aber so funktionieren, wie von der Bundesregierung erhofft, könnten auch die deutschen Binnengrenzkontrollen gelockert werden. An EU-Grenzen soll es mehr direkte Asylverfahren geben. Diese könnten für Asylbewerber oft mit haftähnlichen Umständen einhergehen, wenn sie die speziellen Aufnahmezentren nicht verlassen und nicht ins Land einreisen dürfen. Das gilt auch für Familien mit Kindern. Auch um Rückführungszentren in Drittstaten geht es: diese brauchen aber noch eine formelle Bestätigung durch die Mitgliedsstaaten und das Parlament. Zudem bleibt offen welche Länder bereit wären, die Zentren auf ihrem Staatsgebiet einzurichten. 12.06.2026

Strengere Regeln an den Grenzen, konsequentere Abschiebungen: Die EU-Asylreform soll für Entlastung sorgen. Doch wie soll das konkret funktionieren?

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der EU gelten seit Mitternacht deutlich schärfere Asylregeln.

Die EU will Menschen konsequenter abschieben.

Die neuen Asylregeln sollen verhindern, dass Schutzsuchende innerhalb Europas weiterziehen.

Die neue Verordnung soll die Ausweisung von nicht-asylberechtigten Menschen in Abschiebezentren ausserhalb der EU erlauben. Mehr anzeigen

In der EU gelten seit Mitternacht deutlich schärfere Asylregeln. Sie sollen etwa schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen ermöglichen. Um die Reform war jahrelang gerungen worden.

Die neuen Regeln sollen auch verhindern, dass Schutzsuchende innerhalb der EU weiterziehen – also etwa von Griechenland oder von Italien aus nach Deutschland kommen. Diese sogenannte Sekundärmigration sorgte über Jahre immer wieder für Konflikte zwischen den Mitgliedsländern.

Bewohner des Flüchtlingslagers in Malakasa, nördlich von Athen. (Archivbild) Bild: Keystone/dpa/Bernd von Jutrczenka

Ewiges Streitthema beendet?

Während sich die Staaten an den Aussengrenzen mit den vielen Flüchtlingen alleingelassen fühlten, pochten Länder wie Deutschland und Frankreich auf die Zuständigkeitsregeln. Die sehen vor, dass für ein Asylverfahren immer das EU-Land zuständig ist, in dem ein Schutzsuchender zuerst registriert wurde. Italien oder Griechenland weigerten sich in vielen Fällen aber, Schutzsuchende, die bereits nach Deutschland weiter geflüchtet waren, zurückzunehmen.

Um einen Ausgleich zu schaffen und die Staaten an den Aussengrenzen zu entlasten, gibt es im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (Geas) nun einen sogenannten Solidaritätsmechanismus. EU-Staaten mit besonders vielen Ankünften von Schutzsuchenden sollen durch finanzielle Beiträge, Sachleistungen oder die Übernahme von Asylsuchenden entlastet werden. EU-Migrationskommissar Magnus Brunner teilte zum Inkrafttreten mit, Geas stärke das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten und verschaffe Europa mehr Kontrolle.

Deutschland muss zunächst keinen Beitrag leisten

Deutschland muss zu einem bereits ausverhandelten Solidaritätspool für das laufende Jahr keinen Beitrag leisten, da der Bundesrepublik die vielen Asylbewerber angerechnet werden, für die eigentlich andere Länder zuständig gewesen wären. Inzwischen sind Fristen zur Rücküberstellung abgelaufen, weshalb Deutschland die Zuständigkeit für viele diese Verfahren ohnehin übernehmen musste. Ähnliches gilt für Frankreich.

Zudem sollen die sogenannten Grenzverfahren das Asylsystem entlasten. Besonders Menschen mit geringen Aussichten auf einen positiven Asylbescheid sollen ein solches beschleunigtes Verfahren mit einer maximalen Dauer von zwölf Wochen durchlaufen. Sie müssen in dieser Zeit damit rechnen, spezielle Aufnahmezentren nicht verlassen zu dürfen, die insbesondere die EU-Länder an der Aussengrenze eingerichtet haben.

Return-Hubs für abgelehnte Asylbewerber ausserhalb der EU

Die neue Verordnung soll die Ausweisung von nicht-asylberechtigten Menschen in Abschiebezentren ausserhalb der EU erlauben. Auch in Länder, zu denen die Abgeschobenen keinen Bezug haben. Die geplanten Rückführungszentren, sogenannte Return-Hubs, sind auch umstritten.

Die Verordnung würde es EU-Mitgliedstaaten erlauben, abzuschiebende Flüchtlinge in anderen Ländern in Zentren – Kritiker sprechen auch von Lagern – unterzubringen. Von dort soll dann versucht werden, sie in ihre Heimatländer abzuschieben. Ein solches Modell hat sich zum Beispiel Italien mit Albanien ausgedacht.

Flughafen Berlin-Brandenburg nimmt spezielle Einrichtung in Betrieb

Als Land mitten in Europa hat Deutschland nur EU-Binnengrenzen. Wenn jemand per Flugzeug oder Schiff einreist und dann einen Asylantrag stellt, wird es die Aussengrenzverfahren aber auch hierzulande geben – etwa in München und Frankfurt am Main, wo grosse internationale Flughäfen liegen. Dafür soll es insgesamt 374 Plätze in entsprechenden Unterkünften geben, die teils noch gebaut werden. Am Flughafen Berlin-Brandenburg wird heute eine neue Aussengrenzeinrichtung ihren Betrieb aufnehmen. Weitere Einrichtungen in anderen Bundesländern sind in Planung.