Geheimdienste warnen vor Angriff Putins auf die EU ab 2028

Zuhause1210 So ein blödsinn, wer hetzt da, die Waffenlobby ??? Russland will Frieden, Neutralität für die Ukraine und auch ein lebenswertes Leben für die Russen in anderen Ländern. Setzt euch alle bitte für Frieden ein, für weniger Waffen - auch gut für unsere Umwelt. Ende aller Sanktionen, denn darunter leiden wir, das normale Volk auf allen Seiten.

Nachdenkender Zuhause1210 Wenn ich das lese denke ich ich sei im falschen Film. Russland will Frieden, lebenswertes Leben etc. Und das erreicht man mit Angriffskriegen und Völkermord, und Zerstörung ganzer Städte . Ich weiss nicht, wie man eine so verquerte Aussage machen kann ausser man sei ein glühender Putin Anhänger

Prieffeulo44 Zuhause1210 Sorry Zuhause1210, ich habe bis vor kurzem auch daran geglaubt, dass man mit Russland auf dem richtigen Weg wäre, eine friedliche Koexistenz aufzubauen, aber Putin hatte anderes im Sinn. Die russische Regierung will keinen Frieden, sie will die alte UDSSR und da hat es keinen Platz für Frieden und Demokratie. Russland hat es nicht geschafft, nach dem kalten Krieg dem russischen Volk Wohlstand zu bringen. Der ganze Wohlstand haben sich ein paar Leute unter sich aufgeteilt. Leider müssen wir nun wieder aufrüsten. Und nochmals Sorry, wir leiden nicht unter den Sanktionen, das tut das russische Volk.

robbingwood0815 Zuhause1210 Im Ernst – Russland will Frieden?

Umkehrlogik!



Frieden könnte es doch jederzeit haben – es liegt ganz allein an Russland, den Angriffkrieg in der Uklaine zu stoppen.



(Kein Mensch würde danach Russland angreifen wollen!)

highway Zuhause1210 Sorry Zuhause1210, leider falsch. Russland will keinen Frieden. Es war Frieden in der Ostukraine und auf der Krim und Russland hat angegriffen. Und wieso sollte es eine Rolle spielen, was Russland für die Ukraine will? Ukraine ist ein unabhängiges Land. Anderes Beispiel: viele Schweizer finden, dass der Fürst in Liechtenstein sich zu oft in demokratische Entscheide einmischt und überhaupt leben dort auch viele Schweizer... die Meinung kann man haben; wir bombadieren deswegen doch aber nicht das Schloss und machen FL zu einem Schweizer Kanton. OK, früher hat Ukraine mal zu Russland gehört, bis England hoch hat aber noch früher alles zu den Römern gehört. Das nennt man dann Geschichte.

Colorless-Ratificati Zuhause1210 Wer zuhause in seiner Blase lebt und nicht aus dem Fenster schaut, kann und will keine Veränderungen wahrnehmen.

Jack Zuhause1210 Russland will Frieden, schreiben Sie? Meinen Sie das wirklich? Das ist doch unglaublich verdreht und so was von falsch---was lesen Sie -- wo leben Sie?

CosmicCoffee Zuhause1210 @Zuhause1210 : Selten so ein Blödsinn gehört. Wer Frieden will, invasiert nicht mit Waffengewalt ein fremdes Land und bombardiert es seit über 2 Jahren täglich. Putin hätte schon längstens einem Waffenstillstand initieren können, wenn es ihm um Frieden gehen würde. Niemand, der bei gesundem Menschenverstand ist, will Teil von Russland sein. Arbeitsbedingungen, Sozialleistung, Bildung. Alles grottenschlecht. Ausser in St. Petersburg und Moskau ist Russland bitterarm.

cobe Zuhause1210 Sie haben meines Erachtens absolut Recht. Ist man heute nicht für Krieg jeglicher Art, wird man schnell zum Staatsfeind, Verschwörer, Aluhut usw.. Die Ukraine wird für den Frieden Gebiete abtreten müssen. Alles andere sind Hirngespinste und ziehen uns immer mehr in den Krieg. Trump wird es hoffentlich richten. Die Grünlinken waren unfähig.

Helbling highway "Es war Frieden in der Ostukraine (...)."

Stimmt halt eben leider auch nicht ganz. Über das Geschehen in der russischsprachigen Ostukraine wurde in den hiesigen Medien höchstens ganz spärlich berichtet. Wer sich dennoch dafür interessiert, möge sich z.B. einmal vorstellen, was vor einem halben Jahrhundert vielleicht im Jura abgegangen wäre, wenn der Kanton Bern auf die Forderungen der Separatisten mit einem Verbot von Französisch als Schul- und Amtssprache reagiert und die antiseparatistische Jugendgruppe 'Sangliers' vorbehaltlos in ihren Aktionen gegen die 'Béliers' unterstützt hätte.

PWaldner Der "Angriff" auf Westeuropa und deren Demokratien hat doch längst begonnen: Mit den massiven Angriffen auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine, insbesondere deren für ihr Überleben wichtigen Infrastrukturen, sollen (meiner Meinung nach) Flüchtlinge "produziert" werden, welche letztlich nur in die EU (und die Schweiz) fliehen können. Das belastet Finanzen, Wirtschaft, Gesellschaft und Infrastrukturen in ganz Westeuropa. Mit der Folge, dass in diesen Demokratien gerade jene Parteien Zuwachs erhalten, welche undemokratische, nationalistische Alternativen anbieten.

Colorless-Ratificati Leider verharrt Europa immer noch in Starre wie das Karnickel vor der Schlange.