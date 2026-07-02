Rekordstrafe für Google: Der Konzern muss 4,1 Milliarden Euro an die EU zahlen. Bereits am Mittwoch wurde der Konzern in Schweden verurteilt.

Darum geht's Google muss 4,1 Milliarden Euro EU-Strafe zahlen, weil es seine Marktmacht missbraucht hat.

Bereits am Mittwoch ist der Tech-Konzern verurteilt worden – jedoch handelt es sich dabei um einen anderen Fall.

Der Konzern wurde in Schweden zu rund 1,3 Milliarden Euro Schadenersatz an PriceRunner verurteilt.

Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen.

Der Tech-Konzern habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, entschieden die Richterinnen und Richter in Luxemburg.

Bereits am Mittwoch verurteilt

Bereits am Mittwoch ist das Unternehmen verurteilt worden: Ein schwedisches Gericht verpflichtete Google zur Zahlung von rund 1,3 Milliarden Euro Schadenersatz an die Preisvergleichs-Plattform PriceRunner.

Das zum Zahlungsdienstleister Klarna gehörende Unternehmen habe einen finanziellen Schaden erlitten, weil Google über Jahre hinweg seinen eigenen Preisvergleichsdienst unrechtmässig bevorzugt habe, erklärte das Stockholmer Patent- und Marktgericht.

PriceRunner hatte den US-Konzern 2022 auf rund 2,1 Milliarden Euro verklagt. Der Vorwurf: Google habe gegen Kartellrecht verstossen, indem es Suchergebnisse systematisch zugunsten seiner eigenen Shopping-Dienste manipulierte.