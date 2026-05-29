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Seltsame Glückssträhne Innert einer Woche gewinnen zwei Paare am gleichen Ort Millionen

Barman Nicolas

29.5.2026

Innert weniger Tage räumen zwei Paare in Südfrankreich den Jackpot leer. 
Innert weniger Tage räumen zwei Paare in Südfrankreich den Jackpot leer. 
imago images/Belga

Eine Glückssträhne sorgt in Südfrankreich für Gesprächsstoff. Innerhalb von nur sieben Tagen gewannen zwei Paare beim EuroMillions fast 49 Millionen Euro – und beide Tippscheine wurden im selben Tabakladen im Küstenort Cassis abgegeben.

29.05.2026, 10:51

29.05.2026, 11:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Innerhalb einer Woche wurden in demselben Tabakladen in Cassis zwei EuroMillions-Gewinne erzielt.
  • Ein Paar gewann 48 Millionen Euro, ein weiteres eine Woche später eine Million Euro.
  • Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Häufung gilt als aussergewöhnlich gering.
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Im südfranzösischen Küstenort Cassis sorgt ein kleiner Tabakladen derzeit für grosses Staunen.

Innerhalb von nur sieben Tagen wurden dort zwei EuroMillions-Gewinne in Millionenhöhe erzielt. Beide Tippscheine wurden im selben Geschäft abgegeben – der «Civette du Port» direkt am Hafen von Cassis.

Den Anfang machte am 21. April ein Paar, das den EuroMillions-Jackpot knackte und 48 Millionen Euro gewann. Schon dieser Gewinn hätte dem kleinen Ort reichlich Gesprächsstoff geliefert. Doch nur eine Woche später schlug das Glück erneut zu.

Traum wurde zumindest teilweise wahr

Am 28. April gewann ein weiteres Paar aus Cassis eine Million Euro über den Zusatzcode «My Million». Laut der französischen Lotteriegesellschaft FDJ United handelte es sich um Gelegenheitsspieler. Die Gewinnerin erzählte zudem, sie habe einige Wochen zuvor geträumt, den EuroMillions-Jackpot zu gewinnen.

Mit dem Geld wollen die beiden nun eine Immobilie erwerben und finanziell für die Zukunft vorsorgen.

Fast 49 Millionen Euro in sieben Tagen

Zusammengerechnet wurden damit innerhalb einer Woche Gewinne von knapp 49 Millionen Euro an Kundinnen und Kunden desselben Geschäfts ausbezahlt. Im Hafenort sorgt das für zahlreiche Spekulationen und Scherze über einen besonders glücklichen Ort.

Im Tabakladen selbst spricht man von einem guten Omen. Vielleicht habe das Geschäft derzeit einfach «einen kleinen Glücksstern über sich», heisst es dort. 

Ein extrem unwahrscheinlicher Zufall

Statistisch betrachtet ist die Geschichte tatsächlich bemerkenswert. Die Chance, den EuroMillions-Jackpot zu gewinnen, liegt laut FDJ United bei 1 zu 139'838'160. Dass innerhalb weniger Tage zwei Gewinne von mindestens einer Million Euro am selben Verkaufsort erzielt werden, gilt deshalb als aussergewöhnlich selten.

Die Lotteriegesellschaft betont allerdings, dass Glücksspiele in erster Linie Unterhaltung seien. Ein häufiger Irrtum bestehe darin zu glauben, man könne Verluste durch weiteres Spielen wieder ausgleichen. Tatsächlich steige mit zunehmender Spieldauer meist nur das Risiko weiterer Verluste.

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