Schwerer Unfall im Europa-Park  – Polizei gibt neue Details bekannt

Bei Wartungsarbeiten an der Wasserachterbahn «Poseidon» im Europa-Park Rust ist ein 31-jähriger Mitarbeiter schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte er die Bahn wohl zu früh gestartet und wurde gegen einen Wagen geschleudert. Ein Kollege verhinderte Schlimmeres.

Im Europa-Park in Rust ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 31 Jahre alter Mitarbeiter wurde am Dienstag bei Wartungsarbeiten an der Wasserachterbahn «Poseidon» schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann auf einem rund 20 Meter hohen Podest gearbeitet, als sich die Bahn plötzlich in Bewegung setzte.

Dabei wurde ein Sicherungsgurt des Arbeiters von einem Wagen erfasst. Der Mann wurde kurzzeitig mitgezogen und gegen den Wagen geschleudert. Ein Kollege, der den Vorfall aus nächster Nähe mitbekam, betätigte sofort den Not-Aus-Schalter und konnte so Schlimmeres verhindern.

Bahn war für Besucher geschlossen

Der Verletzte kam ins Krankenhaus, sein Zustand sei stabil, teilte eine Sprecherin des Freizeitparks mit. Man gehe von einer raschen Genesung aus.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Bahn für Besucher geschlossen. Bereits am Dienstagabend gaben die Behörden die Anlage wieder frei, seit Mittwoch läuft der Betrieb normal. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat zur Klärung der genauen Abläufe einen Gutachter eingeschaltet.

Der Europa-Park, einer der grössten Freizeitparks Europas mit über sechs Millionen Besuchern pro Jahr, feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Die Attraktion «Poseidon» kombiniert Achterbahn- und Wasserfahrt-Elemente und zählt seit Jahren zu den beliebtesten Bahnen im Park.