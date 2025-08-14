Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf

Trump scheine verstanden zu haben, was für die Ukraine auf dem Spiel stehe, sagen Doplomaten. (AP Photo/Alex Brandon) KEYSTONE

Kurz vor dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska haben Friedrich Merz, Wolodymyr Selenskyj und weitere europäische Spitzenpolitiker versucht, den US-Präsidenten auf ihre Linie zu bringen – mit klaren Forderungen und gezielten Bildern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Europäer warnten Trump, Gebiete in der Ukraine an Russland abzutreten.

Nato-Chef Mark Rutte nutzte einprägsame Bilder, um Trump vor Risiken zu warnen.

Trump lobte das Gespräch, will sich aber «Spielräume» offenhalten. Mehr anzeigen

Nur zwei Tage vor seinem geplanten Treffen mit Wladimir Putin in Alaska hat US-Präsident Donald Trump einen ungewöhnlich klar strukturierten Appell aus Europa erhalten. So schalteten sich am Mittwoch Kanzler Friedrich Merz, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Nato-Chef Mark Rutte und weitere Spitzenpolitiker zusammen, um Trump vor Gebietsabtretungen an Russland zu warnen.

Der «Spiegel» hat nun die genauen Details des Treffens recherchiert. Es war Rutte, der ein Bild wählte, das Trump offenbar sofort verstand: Wenn die grossen Städte im Donbass an Russland fielen, entstehe eine «Autobahn nach Kyjiw». Damit sei der Weg für eine Einnahme der ukrainischen Hauptstadt offen. Teilnehmer der Schalte hatten den Eindruck, Trump wolle nicht über Gebietsabtretungen verhandeln – ob das mehr als ein Moment-Eindruck war, bleibt offen.

Fünf Forderungen an Trump

Merz präsentierte Trump einen klaren Katalog: Die Ukraine müsse bei künftigen Verhandlungen am Tisch sitzen, ein Waffenstillstand stehe am Anfang, eine Anerkennung besetzter Gebiete komme nicht infrage, es brauche «robuste Sicherheitsgarantien» und weitere Sanktionen gegen Moskau, falls Putin nicht einlenke. Selenskyj brachte es auf den Punkt: «Wir brauchen Druck, Druck, Druck.»

Die Europäer hielten das Gespräch bewusst kurz – eine Lehre aus früheren Treffen mit Trump, dessen Aufmerksamkeitsspanne begrenzt sei, wie Diplomaten dem «Spiegel» berichten. Auch Selenskyj folgte den Absprachen, um Provokationen zu vermeiden. Die Beratungen waren Teil einer diplomatischen Eilaktion, nachdem Trump vergangene Woche überraschend einen möglichen Deal mit Putin ins Spiel gebracht hatte, der Gebietsverluste für die Ukraine vorsah.

Trump reagiert positiv – mit Vorbehalt

Öffentlich sprach Trump später von einem «sehr guten» und «freundlichen» Telefonat, dem er zehn Punkte geben würde. Er wiederholte einige Kernforderungen der Europäer, kündigte im Falle eines Misserfolgs in Alaska «sehr schwerwiegende Konsequenzen» für Russland an – ohne Details zu nennen. Zugleich machte er klar, sich «Spielräume» offenhalten zu wollen.

Für Merz war es ein symbolträchtiger Tag: Nach 100 Tagen im Amt trat er sichtbar als europäischer Koordinator auf – mit dem Ziel, Trump noch vor dem Treffen mit Putin zu beeinflussen. Ob der Psychotrick wirkt, zeigt sich spätestens in Alaska.