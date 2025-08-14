Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kurz vor Alaska-Gipfel mit Putin Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf

Sven Ziegler

14.8.2025

Trump scheine verstanden zu haben, was für die Ukraine auf dem Spiel stehe, sagen Doplomaten. (AP Photo/Alex Brandon)
Trump scheine verstanden zu haben, was für die Ukraine auf dem Spiel stehe, sagen Doplomaten. (AP Photo/Alex Brandon)
KEYSTONE

Kurz vor dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska haben Friedrich Merz, Wolodymyr Selenskyj und weitere europäische Spitzenpolitiker versucht, den US-Präsidenten auf ihre Linie zu bringen – mit klaren Forderungen und gezielten Bildern.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

14.08.2025, 09:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Europäer warnten Trump, Gebiete in der Ukraine an Russland abzutreten.
  • Nato-Chef Mark Rutte nutzte einprägsame Bilder, um Trump vor Risiken zu warnen.
  • Trump lobte das Gespräch, will sich aber «Spielräume» offenhalten.
Mehr anzeigen

Nur zwei Tage vor seinem geplanten Treffen mit Wladimir Putin in Alaska hat US-Präsident Donald Trump einen ungewöhnlich klar strukturierten Appell aus Europa erhalten. So schalteten sich am Mittwoch Kanzler Friedrich Merz, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Nato-Chef Mark Rutte und weitere Spitzenpolitiker zusammen, um Trump vor Gebietsabtretungen an Russland zu warnen.

Der «Spiegel» hat nun die genauen Details des Treffens recherchiert. Es war Rutte, der ein Bild wählte, das Trump offenbar sofort verstand: Wenn die grossen Städte im Donbass an Russland fielen, entstehe eine «Autobahn nach Kyjiw». Damit sei der Weg für eine Einnahme der ukrainischen Hauptstadt offen. Teilnehmer der Schalte hatten den Eindruck, Trump wolle nicht über Gebietsabtretungen verhandeln – ob das mehr als ein Moment-Eindruck war, bleibt offen.

Fünf Forderungen an Trump

Merz präsentierte Trump einen klaren Katalog: Die Ukraine müsse bei künftigen Verhandlungen am Tisch sitzen, ein Waffenstillstand stehe am Anfang, eine Anerkennung besetzter Gebiete komme nicht infrage, es brauche «robuste Sicherheitsgarantien» und weitere Sanktionen gegen Moskau, falls Putin nicht einlenke. Selenskyj brachte es auf den Punkt: «Wir brauchen Druck, Druck, Druck.»

Vor dem Treffen in Alaska. Weisses Haus dämpft Erwartungen an Trump-Putin-Gipfel

Vor dem Treffen in AlaskaWeisses Haus dämpft Erwartungen an Trump-Putin-Gipfel

Die Europäer hielten das Gespräch bewusst kurz – eine Lehre aus früheren Treffen mit Trump, dessen Aufmerksamkeitsspanne begrenzt sei, wie Diplomaten dem «Spiegel» berichten. Auch Selenskyj folgte den Absprachen, um Provokationen zu vermeiden. Die Beratungen waren Teil einer diplomatischen Eilaktion, nachdem Trump vergangene Woche überraschend einen möglichen Deal mit Putin ins Spiel gebracht hatte, der Gebietsverluste für die Ukraine vorsah.

Trump reagiert positiv – mit Vorbehalt

Öffentlich sprach Trump später von einem «sehr guten» und «freundlichen» Telefonat, dem er zehn Punkte geben würde. Er wiederholte einige Kernforderungen der Europäer, kündigte im Falle eines Misserfolgs in Alaska «sehr schwerwiegende Konsequenzen» für Russland an – ohne Details zu nennen. Zugleich machte er klar, sich «Spielräume» offenhalten zu wollen.

Für Merz war es ein symbolträchtiger Tag: Nach 100 Tagen im Amt trat er sichtbar als europäischer Koordinator auf – mit dem Ziel, Trump noch vor dem Treffen mit Putin zu beeinflussen. Ob der Psychotrick wirkt, zeigt sich spätestens in Alaska.

Europäer und Ukraine nennen vor Alaska-Gipfel Friedens-Bedingungen

Europäer und Ukraine nennen vor Alaska-Gipfel Friedens-Bedingungen

Die europäischen Staaten und die Ukraine haben vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Bedingungen für ein Kriegsende aufgestellt. Bundeskanzler Merz sagte, dabei sei man sich mit Trump weitgehend

14.08.2025

Mehr internationale News

Sprachen. Zwei von drei Menschen in der Schweiz haben mehrsprachigen Alltag

SprachenZwei von drei Menschen in der Schweiz haben mehrsprachigen Alltag

Politik. Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

PolitikVerletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

Grossbritannien. Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London

GrossbritannienVor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London

Meistgelesen

Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?
Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
SUV-Fahrer überfährt Schüler, beschimpft ihn und fährt einfach weiter
«Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»
Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen