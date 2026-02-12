  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweiz ist beteiligt Europäische Ariane-6-Rakete hebt erstmals mit voller Kraft ab

SDA

12.2.2026 - 23:48

20 Meter hoch ist die Spitze der Rakete. Hergestellt wurde sie in der Schweiz.
20 Meter hoch ist die Spitze der Rakete. Hergestellt wurde sie in der Schweiz.
Bild: Keystone

Gelungener Start der europäischen Trägerrakete Ariane 6 mit vier Boostern vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana. Die Rakete fliegt auch dank der Schweiz ins All.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

12.02.2026, 23:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist zum sechsten Mal ins All gestartet.
  • Zum ersten Mal wurde ihre leistungsfähigere Konfiguration mit vier Boostern eingesetzt.
  • Am Gelingen des Transports der Satelliten an Bord in den Weltraum war auch die Schweiz beteiligt.
Mehr anzeigen

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist zum ersten Mal mit vier Boostern ins All gestartet. Die Rakete hob vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ab. Die Ariane 6 fliegt auch dank der Schweiz.

Der Start konnte in einer Live-Übertragung der Europäischen Weltraumagentur (ESA) mitverfolgt werden. An Bord der Rakete waren 32 Satelliten für das Projekt Leo des Internetriesen Amazon. Amazon Leo ist ein im Aufbau befindliches Satelliteninternetnetzwerk.

Für Ariane 6 war es bereits der sechste Flug. Allerdings wurde zum ersten Mal ihre leistungsfähigere Konfiguration mit vier Boostern eingesetzt. Bisher flog die Rakete nur mit zwei Boostern.

ESA will Europa mit Ariane-6 «neuen Schub» geben

ESA will Europa mit Ariane-6 «neuen Schub» geben

Rüdeger Albat hat 20 Jahre lang das Ariane-Programm bei der Europäischen Weltraumagentur geleitet. Im Interview erklärt er, warum die neue Schwerlastrakete so wichtig für Europa ist.

09.07.2024

Die Booster sind die seitlich an der Rakete angebrachte Antriebe, die die Schubkraft liefern, um die Rakete während des Starts zu beschleunigen. Mit vier Boostern kann die Rakete 21,6 Tonnen Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern. Mit zwei Boostern sind es lediglich 10,3 Tonnen.

Raketenspitzen aus der Schweiz

Am Gelingen des Transports der Satelliten in den Weltraum war auch die Schweiz beteiligt: So hat die Firma ApcoTechnologies mit Sitz im Waadtland ein Teil für die Befestigung sowie die Kappe der Booster gebaut. Ausserdem werden die Spitzen der Ariane-6-Raketen von Beyond Gravity in Emmen im Kanton Luzern hergestellt.

In dieser Spitze wurden die 32 Leo-Satelliten untergebracht, wo sie bis zum Erreichen des Weltraums geschützt sind. Bei diesem Start war sie ganze 20 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 5,4 Metern.

Damit war diese Rakete die bisher höchste Ariane 6, wie die ESA im Vorfeld des Starts mitgeteilt hatte. Nach dem Zusammenbau auf der Startrampe im europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana war sie 62 Meter hoch. Das entspricht etwa der Höhe des Bundeshauses in Bern.

Mehr zum Thema

GPS, Ceranfeld, Akkuschrauber. Diese nützlichen Dinge verdankst du der Weltraumforschung

GPS, Ceranfeld, AkkuschrauberDiese nützlichen Dinge verdankst du der Weltraumforschung

Sci-Fi wird Wirklichkeit. China will riesigen Weltraum-Flugzeugträger bauen

Sci-Fi wird WirklichkeitChina will riesigen Weltraum-Flugzeugträger bauen

Leute. Blue Origin setzt All-Kurztrips für Raumfahrt-Touristen aus

LeuteBlue Origin setzt All-Kurztrips für Raumfahrt-Touristen aus

Meistgelesen

Richter verhindert Degradierung von US-Senator Mark Kelly +++ USA streichen Einschätzung zu Gefahren von Treibhausgasen
Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Der FC Basel unterliegt Sion und verliert Daniliuc und Shaqiri
900 Meter lang, 240 Höhenmeter – in China steht nun Rekord-Rolltreppe
Leader Thun überrollt starkes Lausanne und gewinnt 5:1