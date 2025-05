Laut dem Justizdepartement von Bundesrat Beat Jans sind die Massnahmen nicht mit der Schweiz abgesprochen worden. sda

Die neue deutsche Regierung plant strengere Grenzkontrollen. In der Schweiz stösst das auf Kritik, die Massnahme verstosse gegen geltendes Recht. Justizminister Beat Jans fordert nun Gespräche.

Noemi Hüsser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue deutsche Regierung unter Kanzler Friedrich Merz verschärft die Grenzkontrollen.

Aus Sicht der Schweiz verstossen die Zurückweisungen gegen geltendes Recht.

Justizminister Beat Jans fordert ein Treffen mit Deutschland. Mehr anzeigen

Die neue deutsche Regierung unter Kanzler Friedrich Merz hat unmittelbar nach der Wahl schärfere Grenzkontrollen angekündigt. An seinem ersten Tag im Amt erklärte Innenminister Alexander Dobrindt an einer Medienkonferenz in Berlin, dass die Polizeipräsenz an den Grenzen in den kommenden Tagen erhöht werde.

Dobrindt hebt damit eine Anordnung aus dem Jahr 2015 auf, die es Asylsuchenden erleichtert hatte, nach Deutschland einzureisen. Künftig sollen Tausende zusätzliche Polizisten an der Grenze mehr Menschen abweisen. Schwangere, Kinder und andere Angehörige vulnerabler Gruppen würden nicht zurückgewiesen, sagte Dobrindt.

Besonders im Bundesland Baden-Württemberg, das an die Schweiz grenzt, wurden die Massnahmen positiv aufgenommen. Der dortige Innenminister sagte, dass verstärkte Kontrollen ein wirksames Mittel seien, um die Migration zu begrenzen.

Alexander Dobrindt behauptete, dass die Nachbarländer über die Massnahmen informiert seien, doch die Schweiz scheint nicht einbezogen worden zu sein. Das Justizdepartement äusserte auf X Bedauern über die fehlende Absprache und betonte, dass systematische Zurückweisungen gegen geltendes Recht verstossen würden.

Systematische Zurückweisungen an der Grenze verstossen aus Sicht der Schweiz gegen geltendes Recht. Die Schweiz bedauert, dass Deutschland diese Massnahmen ohne Absprache getroffen hat. Die Schweizer Behörden beobachten die Auswirkungen und prüfen gegebenenfalls Massnahmen. 1/4 — EJPD - DFJP - DFGP (@EJPD_DFJP_DFGP) May 7, 2025

Die Schweiz beobachte die Situation genau und prüfe gegebenenfalls Massnahmen. Justizminister Beat Jans habe ein Treffen auf Ministerebene gefordert, doch eine Antwort aus Deutschland stehe bisher noch aus.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.

