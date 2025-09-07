Putins Ex-Berater malt düsteres Szenario – auch wegen Trump

Andrej Illarionow war von 2000 bis 2005 als Wirtschaftsberater Wladimir Putins tätig. IMAGO/Depositphotos

Andrej Illarionow, einst Berater von Wladimir Putin, glaubt, dass der Ukraine-Krieg bis zum Ende von Trumps Amtszeit andauern wird. Er sieht Putin wieder in einer starken Position auf der Weltbühne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Putins Ex-Berater Andrej Illarionow sieht im jüngsten internationalen Auftritt des Kreml-Chefs einen geopolitischen Wendepunkt zugunsten Russlands.

Trotz drohender Rezession nutze Putin wirtschaftliche Probleme gezielt, um Menschen aus der zivilen Wirtschaft in die Armee zu lenken.

Illarionow prognostiziert, dass der Ukraine-Krieg mindestens bis Januar 2029 andauern wird. Mehr anzeigen

Andrej Illarionow war einst als wirtschaftlicher Berater für Wladimir Putin tätig. Mittlerweile äussert er sich kritisch über den Kreml-Chef und seine Politik.

Illarionow ist der Ansicht, dass Putin wieder an Einfluss auf der internationalen Bühne gewonnen hat, wie er im Gespräch mit SRF erzählt. Besonders der jüngste Besuch in Alaska habe Putin viel Aufmerksamkeit eingebracht, insbesondere von US-Präsident Trump.

Diese Entwicklung sieht Illarionow als einen «unerwarteten Wendepunkt»: «Da sind die USA, die Spitze der westlichen Welt, Mitglied der G7 und des UNO-Sicherheitsrates. Und sie distanzieren sich nicht mehr vom russischen Aggressor.» Putin erhalte die internationale Aufmerksamkeit ohne konkrete Gegenleistungen.

Rezession als Mittel zur Mobilisierung

Allerdings steht Russland vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Die westlichen Sanktionen und die Kriegswirtschaft haben zu einer hohen Inflation geführt – eine Rezession droht. Aber selbst dies wisse Putin für sich zu nutzen: «Die hohen Zinsen sind für ihn ein Mittel, um die Leute der zivilen Wirtschaft zu entziehen und sie stattdessen in die Armee zu drängen», sagt Illarionow zu SRF.

Putins Bestreben, die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen, sei tief verwurzelt. Bereits 2003 habe der Kreml-Chef erklärt, die Ukraine zerstören zu wollen. Für ihn sei dies ein ideologischer Kreuzzug, der erst enden werde, wenn er sein Ziel erreicht hat oder Russland besiegt ist.

So wagt Illarionow eine düstere Prognose: Der Krieg in der Ukraine werde mindestens bis Januar 2029 andauern – so lange Donald Trump noch im Amt ist.