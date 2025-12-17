Die Harvard University in Cambridge in der Nähe von Boston (Massachusetts) an der US-Ostküste zählt zu den renommiertesten Hochschulen der Welt. (Archivbild) Bild: Charles Krupa/AP/dpa

Zwischen 2018 und 2022 stahl er Hände, Köpfe und Gehirne aus der Leichenhalle: Jetzt wurden der Ex-Leiter des anatomischen Instituts der Eliteuni Harvard und seine Frau verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der frühere Leiter der Leichenhalle an Harvards medizinischem Institut wurde wegen illegalem Handel mit Leichenteilen zu acht Jahren Haft verurteilt.

Zwischen 2018 und 2022 stahl er Körperteile von für die Forschung gespendeten Leichen und verkaufte sie gemeinsam mit seiner Ehefrau an Sammler und Händler.

Die Universität verurteilte das Vorgehen als «abscheulich». Mehr anzeigen

Der frühere Chef der Leichenhalle am medizinischen Institut der US-Eliteuniversität Harvard ist wegen illegalen Handels mit Leichenteilen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde die Ehefrau des 58-Jährigen zudem wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft verurteilt.

Der Verurteilte hatte bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle am medizinischen Institut der Uni Harvard geleitet. Den Ermittlungen zufolge stahl er zwischen den Jahren 2018 und 2022 Organe und andere Teile von Leichen, die dem Institut für die medizinische Forschung gespendet worden waren. Zu den gestohlenen Leichenteilen gehörten etwa Hände, Köpfe, Gesichter und Gehirne.

Leichenteile mit nach Hause genommen

Ohne Wissen der Angehörigen der Spender und seines Arbeitgebers habe er die Leichenteile mit nach Hause genommen und gemeinsam mit seiner Frau an Interessenten verkauft und verschickt. Die Käufer waren Sammler oder Personen, die die Artikel anschliessend weiterverkauften oder tauschten.

Die Universität Harvard bezeichnete die Handlungen des ehemaligen Chefs der Leichenhalle in einer Erklärung als «abscheulich und unvereinbar mit den Standards und Werten, die Harvard, unsere anatomischen Spender und ihre Angehörigen erwarten und verdienen».