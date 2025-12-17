  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Acht Jahre Haft Ex-Chef der Leichenhalle von Harvard handelte mit Leichenteilen

SDA

17.12.2025 - 21:13

Die Harvard University in Cambridge in der Nähe von Boston (Massachusetts) an der US-Ostküste zählt zu den renommiertesten Hochschulen der Welt. (Archivbild)
Die Harvard University in Cambridge in der Nähe von Boston (Massachusetts) an der US-Ostküste zählt zu den renommiertesten Hochschulen der Welt. (Archivbild)
Bild: Charles Krupa/AP/dpa

Zwischen 2018 und 2022 stahl er Hände, Köpfe und Gehirne aus der Leichenhalle: Jetzt wurden der Ex-Leiter des anatomischen Instituts der Eliteuni Harvard und seine Frau verurteilt.

,

Keystone-SDA, Noemi Hüsser

17.12.2025, 21:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der frühere Leiter der Leichenhalle an Harvards medizinischem Institut wurde wegen illegalem Handel mit Leichenteilen zu acht Jahren Haft verurteilt.
  • Zwischen 2018 und 2022 stahl er Körperteile von für die Forschung gespendeten Leichen und verkaufte sie gemeinsam mit seiner Ehefrau an Sammler und Händler.
  • Die Universität verurteilte das Vorgehen als «abscheulich».
Mehr anzeigen

Der frühere Chef der Leichenhalle am medizinischen Institut der US-Eliteuniversität Harvard ist wegen illegalen Handels mit Leichenteilen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde die Ehefrau des 58-Jährigen zudem wegen Beihilfe zu einem Jahr Haft verurteilt.

Der Verurteilte hatte bis zu seiner Festnahme im Mai 2023 die Leichenhalle am medizinischen Institut der Uni Harvard geleitet. Den Ermittlungen zufolge stahl er zwischen den Jahren 2018 und 2022 Organe und andere Teile von Leichen, die dem Institut für die medizinische Forschung gespendet worden waren. Zu den gestohlenen Leichenteilen gehörten etwa Hände, Köpfe, Gesichter und Gehirne.

Leichenteile mit nach Hause genommen

Ohne Wissen der Angehörigen der Spender und seines Arbeitgebers habe er die Leichenteile mit nach Hause genommen und gemeinsam mit seiner Frau an Interessenten verkauft und verschickt. Die Käufer waren Sammler oder Personen, die die Artikel anschliessend weiterverkauften oder tauschten.

Die Universität Harvard bezeichnete die Handlungen des ehemaligen Chefs der Leichenhalle in einer Erklärung als «abscheulich und unvereinbar mit den Standards und Werten, die Harvard, unsere anatomischen Spender und ihre Angehörigen erwarten und verdienen».

Meistgelesen

Putin nennt Europas Regierungschefs «Schweine»
Odermatt gesteht: «Ich habe schier in die Hosen geschissen»
Shaqiri verschiesst schon wieder einen Penalty – Luzern trifft den Pfosten
So einfach wohnt Beatrice Egli trotz Millionen-Vermögen
Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Mehr News

Wegen knapper Kleidung. Türkische Popband Manifest wegen «schamlosen Verhaltens» verurteilt

Wegen knapper KleidungTürkische Popband Manifest wegen «schamlosen Verhaltens» verurteilt

Passanten filmen Schreckmoment. Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Passanten filmen SchreckmomentFreiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Israel. Netanjahu verkündet Gas-Deal mit Ägypten

IsraelNetanjahu verkündet Gas-Deal mit Ägypten