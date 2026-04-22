Ein tödliches Autorennen mit über 200 km/h hat für zwei ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Köln nun juristische Konsequenzen. Das Landgericht Köln verurteilte die beiden Männer zu mehrjährigen Haftstrafen.
Vor Gericht wurde einer der Angeklagten zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, der zweite zu vier Jahren und sechs Monaten. Beide waren zur Tatzeit 20 Jahre alt.
Der Unfall ereignete sich im Dezember 2023 auf der Autobahn A555. Die beiden Männer lieferten sich laut Ermittlungen ein illegales Rennen in einem Audi und einem Mercedes. Dabei erreichten sie Geschwindigkeiten von über 210 km/h.
Spieler versuchten Verantwortung abzuschieben
Im Verlauf der Fahrt prallten sie auf einen VW Polo. In dem Fahrzeug sassen eine Mutter und ihre Tochter, die bei dem Aufprall tödlich verletzt wurden.
Während des Prozesses versuchten beide Angeklagten, die Verantwortung jeweils dem anderen zuzuschieben. Das Gericht folgte dieser Darstellung nicht und sah es als erwiesen an, dass beide aktiv an dem Rennen beteiligt waren.
Der 1. FC Köln hatte bereits kurz nach dem Unfall Konsequenzen gezogen und die beiden Spieler freigestellt. Der Klub zeigte sich damals tief betroffen und sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.