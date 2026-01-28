Der Fall des wegen zehnfachen Mordes verurteilten ehemaligen Pflegers aus Würselen weitet sich aus: Die Staatsanwaltschaft Aachen prüft inzwischen mehr als 120 weitere Verdachtsfälle – und liess dafür bereits 39 Leichen exhumieren.

Gegen einen bereits wegen zehnfachen Mordes verurteilten ehemaligen Pfleger aus der Region Aachen wird in mehr als 120 weiteren Verdachtsfällen ermittelt.

39 Leichen exhumiert Ex-Pfleger bereits wegen zehn Morden verurteilt – jetzt folgen weitere Ermittlungen

Darum geht’s Gegen einen bereits wegen zehnfachen Mordes verurteilten ehemaligen Pfleger aus der Region Aachen wird in mehr als 120 weiteren Verdachtsfällen ermittelt.

In Aachen wurden bereits 39 Leichname exhumiert, in Köln sieben weitere.

Die neuen Ermittlungen betreffen mögliche Taten vor Dezember 2023, eine weitere Anklage könnte im kommenden Jahr folgen. Zusammenfassung erstellt mit

Im letzten November wurde ein ehemaliger Pfleger am Landgericht Aachen wegen zehnfachen Mordes und 27-fachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, eine Entlassung nach 15 Jahren ist damit in der Regel ausgeschlossen.

Laut Urteil soll der Mann während Nachtschichten in einer Würselener Klinik schwer kranken Patientinnen und Patienten eigenmächtig überhöhte Dosen von Beruhigungsmitteln verabreicht haben, teils in Kombination mit Schmerzmitteln, teils mehrfach.

Als Motiv sah das Gericht ein persönliches Unbehagen angesichts des Zustands der Betroffenen sowie ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Ordnung. Der Pfleger hatte die Vorwürfe im Prozess bestritten.

120 weitere Verdachtsfälle

Nun gewinnt der Fall eine deutlich grössere Dimension: Die Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt nach eigenen Angaben in mehr als 120 weiteren Verdachtsfällen. Bislang wurden dort 39 Leichen exhumiert. Auch die Staatsanwaltschaft Köln untersucht mögliche Tötungsdelikte und hat bereits sieben Leichname exhumieren lassen.

Die abgeurteilten Taten hatte der Deutsche zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 begangen. Bei den aktuellen Ermittlungen geht es um mögliche Tötungsdelikte vor diesem Zeitraum.

Der Mann hatte bereits seit 2020 an der Klinik in Würselen gearbeitet. «Die Ermittlungen reichen derzeit bis September 2022 zurück», sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es könnten also noch weitere Verdachtsfälle hinzukommen.

Auch Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Aachener Staatsanwaltschaft hatte bereits nach dem Urteil eine weitere Anklage in Aussicht gestellt. Wann diese erhoben wird, ist noch offen. «Vermutlich im Laufe des nächsten Jahres», sagte die Sprecherin.

Auch die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt weiter, weil der Mann bis 2020 in einer Klinik in Köln tätig gewesen war. Die Auswertung der Fälle werde wegen ihrer Komplexität noch viel Zeit beanspruchen, teilte ein Sprecher mit.