Ex-Prinz Andrew wurde laut BBC festgenommen. (Archivbild) Aaron Chown/PA Wire/dpa

Andrew Mountbatten-Windsor wurde wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Das berichten mehrere britische Medien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut «BBC» wurde Andrew Mountbatten-Windsor, Bruder von König Charles III., an seinem 66. Geburtstag auf dem Sandringham-Anwesen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen.

Mehrere zivile Polizeifahrzeuge und Beamt*innen trafen am frühen Morgen bei seinem neuen Wohnsitz in Norfolk ein, wo er seit kurzem lebt.

Andrew wird vorgeworfen, in seiner früheren Funktion als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an Jeffrey Epstein weitergeleitet zu haben, der 2019 verstorben ist.

Der heute 66-Jährige hat sich zu den Anschuldigungen bislang nicht geäussert. Mehr anzeigen

Nach Angaben der BBC ist Andrew Mountbatten-Windsor, der Bruder von König Charles III., am Donnerstagmorgen festgenommen worden. Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit den Geschäftsbeziehungen des ehemaligen Prinzen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Medien wie «The Sun» berichten, dass mehrere zivile Polizeifahrzeuge und offenbar zivil gekleidete Beamt*innen am frühen Morgen kurz vor 8 Uhr (Ortszeit) vor dem Anwesen auf dem Sandringham Estate in Norfolk eintrafen.

Dort lebt der 66-Jährige seit wenigen Wochen, nachdem er sein langjähriges Zuhause, die Royal Lodge, verlassen hatte. Laut BBC wurde er «on suspicion of misconduct in public office» festgenommen, also unter Verdacht auf Amtsmissbrauch.

Die Polizeiaktion fiel auf Andrews 66. Geburtstag am 19. Februar. Der ehemalige Prinz weist Vorwürfe zurück, die sich aus durchgesickerten Dokumenten zur Jeffrey-Epstein-Affäre ergeben.

In diesen Dokumenten stehen auch neue Fragen zu seinem Verhalten als ehemaliger Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs und zu früheren Verbindungen mit dem verstorbenen US-Finanzier Epstein. Die Behörde hatte zuvor mitgeteilt, dass sie Vorwürfe prüfe, wonach eine Frau von Epstein nach Grossbritannien geschleust wurde, um eine «sexuelle Begegnung» mit Andrew zu haben.

Das Statement der Thames Valley Police

Die örtliche Polizei bestätigte in einer ersten Stellungnahme die Ermittlungen, ohne den Ex-Royal namentlich zu nennen:

«Die Thames Valley Police hat eine Ermittlung wegen des Delikts des Amtsmissbrauchs eröffnet. Ein Mann in den Sechzigern aus Norfolk wurde festgenommen und befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Gemäss nationalen Richtlinien werden wir den festgenommenen Mann nicht namentlich nennen.»

Der stellvertretende Polizeichef Oliver Wright sagt der englischen Zeitung «Sun»: «Nach einer gründlichen Prüfung haben wir nun eine Untersuchung wegen dieses Vorwurfs des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt eingeleitet.»

Wright betonte zudem, es sei entscheidend, die Integrität und Objektivität der Ermittlungen zu wahren, während gemeinsam mit den Partnerbehörden die mutmassliche Straftat untersucht werde. Andrew könnte Berichten zufolge bis zu 96 Stunden in Gewahrsam bleiben oder vorab auf Kaution freigelassen werden.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Andrew Mountbatten-Windsor ist das erste hochrangige Mitglied der Königsfamilie der jüngeren Geschichte, das festgenommen wurde.

Alle Titel verloren

Wegen seiner Verstrickung in den Epstein-Skandal verlor Prinz Andrew bereits sämtliche militärischen Ränge, Ehrentitel und royalen Aufgaben. Auch seine Residenz auf dem Gelände von Schloss Windsor musste er räumen.

Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte dem Royal vorgeworfen, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben – unter anderem, als sie noch minderjährig gewesen sein soll. Andrew wies die Anschuldigungen stets zurück.

In kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten entdeckten britische Medien zudem E-Mails, die darauf hindeuten, dass Andrew Berichte offizieller Auslandsreisen – etwa nach Hongkong, Vietnam und Singapur – an den verurteilten Sexualstraftäter weitergeleitet haben könnte.

König Charles hilft Ermittlern

Die neuen Vorwürfe erschütterten das britische Königshaus erneut. König Charles III. kündigte an, Ermittlungen gegen seinen jüngeren Bruder zu unterstützen.

Der Monarch habe seine «tiefe Besorgnis» über die Anschuldigungen bereits deutlich gemacht – sowohl mit klaren Worten als auch mit bislang beispiellosen Massnahmen, erklärte ein Sprecher des Buckingham-Palasts vergangene Woche.