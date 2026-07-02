Wladimir Putin hat dieser Tage wenig Freude am Krieg in der Ukraine: Das Pendel ist zwar noch nicht zurückgeschwungen, doch das Momentum liegt auf Seiten des Gegners. Kiew feiert Erfolge mit strategischen Attacken und bei der Isolation der Krim. Für den Kreml gibt es bloss einen Lichtblick.

Darum geht’s Kiews Streitkräfte setzen ihre Kampagne gegen die Krim fort: Sie treffen laufend militärische Ziele, Nachschub und Infrastruktur.

Dank des ukrainischen Punktesystems sind viele erfolgreiche Attacken der ukrainischen Drohnenpiloten mit Videos belegt.

Mittel- und Langstrecken-Attacken im russischen Mutterland erhöhen den Druck auf die Bevölkerung und den Kreml.

Vielleicht erinnerst du dich an das oben stehende Video: Es zeigt, wie die russische Armee versucht, mit mobilen Flakgeschützen Tanklastwagen zu schützen, die den «Highway to Hell» passieren – die Landverbindung zwischen Russland und der Krim sowie den südlichen Frontabschnitten. Die Aufnahmen hat auch der Gegner gesehen und in seine Datenbanken gewälzt.

Der Hintergrund: Die ukrainischen Drohnen-Piloten arbeiten mit einem System, bei dem je nach Zielart Punkte für ihre Treffer vergeben werden. Die Einheiten filmen ihre Erfolge, um die Punkte einzustreichen, und laden die Videos in das zentrale, KI-getriebene System namens Prisma hoch, das mit dem amerikanischen IT-Konzern Palantir entwickelt worden ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Und so kann Kiew auf X tatsächlich das Video im Stil der Computerspiel-Serie «Grand Theft Auto» präsentieren – siehe oben –, das belegt, dass Moskaus Massnahmen in Sachen Konvoi-Schutz wenig wirksam sind. Es ist nur eines von vielen russischen Zielen, die Drohnen derzeit im Süden der Ukraine zerstören.

Update Krim

Auch auf der Krim ist die Luftabwehr offenbar stark dezimiert: Das folgende Video von YouTuber Suchomimus zeigt ukrainische Schläge gegen Radaranlagen und Tanklastwagen im Juni, aber auch gegen Züge – russische Soldaten fliehen als kleine weisse Punkte in Scharen, als eine Drohne die Eisenbahn angreift.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Nach einer Attacke vom 28. Juni ist das Heizkraftwerk Saky bei Sewastopol laut dem pro-ukrainischen Telegram-Kanal Wind der Krim stark beschädigt worden: «Das Hauptgebäude des Heizkraftwerks ist komplett ausgebrannt, ein Brennstofftank wurde zerstört, ein anderer beschädigt«, heisst es mit Verweis auf Satellitenbilder.

Satellite imagery shows major damage at the Saky thermal power plant in occupied Crimea after the June 28 attack. The main building burned out completely, one fuel tank was destroyed, another damaged, and no smoke is visible from the stacks, indicating the plant is offline. #Crimea



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 30. Juni 2026 um 07:05

Und die ukrainischen Streitkräfte lassen nicht locker: Sie attackieren weiterhin auch Umspannwerke, ...

Once again in occupied Crimea, the 330/110 kV "Zapadno-Krymskaya" electrical substation has been hit. The main fire focus is located at the 110 kV switchyard. The substation is located near the village of Kariernoe in the Saksky district. Satellite imagery data:



[image or embed] — Raccoon-Dog (@kingraccoondog.bsky.social) 1. Juli 2026 um 04:50

... die mitunter auch gleich neben der Kertsch-Brücke liegen.

Auch Gasspeicher in der Nähe der Kertsch-Brücke sind zusammen mit Flugabwehr-Stellungen und einer Stromverbindung nach Russland getroffen worden:

Another fuel storage tank was set ablaze overnight at the TES oil and gas terminal in Kerch, occupied Crimea. #Crimea



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 29. Juni 2026 um 11:24

Für Zivilisten, die auf der Krim ausharren, wird die Lage immer prekärer: Strom und Wasser fallen lokal aus – und während in Jalta der Strom zwar noch fliesst, geben die Bankautomaten dort dennoch kein Geld mehr aus:

Russian occupation of Crimea is collapsing.Russia is closing down banks on the peninsula, even the ATMs don't function in this state-owned Sberbank in Yalta.



[image or embed] — Igor Sushko (@igorsushko.bsky.social) 30. Juni 2026 um 23:43

Weil die Öl- und Benzindepots auf der Krim schon lange ausser Dienst gestellt worden sind ...

Ukrainian drones attacked a former fuel depot on Ukhtomskogo Street near the railway station in occupied Simferopol, Crimea. Locals reported a visible glow and smoke rising from the site. #Crimea



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 27. Juni 2026 um 23:32

... und auch kein Nachschub mehr durchkommt, ...

01:07

... bleibt den Krim-Bewohnenden auch nicht die Option, ihre Lage mit Generatoren zu verbessern. Viele Russischstämmige fliehen von der Halbinsel: Zuletzt soll der Stau an der Kertsch-Brücke zur Rückreise nach Russland 15 Kilometer lang gewesen sein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Das gefällt Wolodymyr Selenskyj: Während Russland einen Notstand auf der Krim ausrufen muss, drängt Kiew die Russen darauf, die Halbinsel zu verlassen.

Düstere Aussichten für Krim und Kertsch-Brücke

«Seit Ende Mai schwächen ukrainische Drohnen systematisch [Russlands Nachschublinien in die Südukraine] mit Mittel- und Langstreckenangriffen, die auf Brücken, Eisenbahnstrecken, die Kraftstoff-Infrastruktur und Energieanlagen abzielen», fasst The New Voice of Ukraine zusammen.

Das bereite insbesondere der russischen Gruppe Dnepr Probleme, die für die Front ganz im Südwesten bis zur Kinburn-Halbinsel verantwortlich ist, erklärt Militärexperte Kostiantyn Mashovets: Ihre Nachschublinie bis nach Melitopol ist bis zu 400 Kilometer lang.

⚡️ The Ukrainian flag has been raised over the Kinburn SpitUkraine's Southern Defense Forces carried out strikes on Russian positions on the Kinburn Spit,forcing the occupiers to withdraw from part of their positions.The evacuation of the remaining Russian personnel is currently underway.Glory!



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 25. Juni 2026 um 12:27

Tatsächlich haben die Ukrainer am 25. Juni ihre Flagge auf der Kinburn-Halbinsel gezeigt, doch die dürfte bloss mit einer Drohne platziert worden sein. Dass die geschwächte Stelle der russischen Linie im Süden der nächste Angriffspunkt einer urkainischen Offensive sein könnte, liegt auf der Hand.

Die Krim könnte eingeschnürt werden: Wenn im Nordosten der Halbinsel ukrainische Truppen von Cherson her den Dnipro überqueren und nach Osten die Landverbindung schliessen würden, wäre aus Kiews Sicht die Kertsch-Brücke allerspätestens fällig. Die ist nicht nur aus der Luft und durch Erdeben verwundbar.

Auch von See her droht neue Gefahr: Die Ukraine hat eine neue Unterwasserdrohne vorgestellt, die Moskau nervös machen dürfte. Die ST-1000 Sea Trident kann Nachschub liefern, andere Seedrohnen abfangen oder Luft-Drohnen tragen. Sie kann laut Naval News aber auch als Kamikaze-Fahrzeug 1000 Kilogramm Sprengstoff detonieren lassen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Die zehn Meter lange Unterwasser-Drohne werde derzeit getestet, sagt der Vertreter des ukrainischen Herstellers Global Mark im obigen Video. Das Produkt hat das Zeug dazu, an den Pfeilern der Kertsch-Brücke einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Die Lage der Russen wie auch ihre Zukunft auf der Krim scheint alles andere als rosig.

Putins Luftabwehr hat viel Arbeit

Zumal Wladimir Putin auch sonst Mühe hat, die eigene Infrastruktur vor Selenskyjs Drohnen und Raketen zu schützen. Hier ein neues Video des Angriffs auf das Rüstungsunternehmen Titan-Barrikady in Wolograd am 27. Juni: Es zeigt, wie zwei Raketen vom Typ FP-5 Flamingo vor aufgehender Sonne auf die Fabrik anfliegen und in sie einschlagen.

Die Raffinerie in Slawjansk-on-Kuban, die in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni in Flammen gesetzt worden ist, brennt offenbar immer noch:

Am 30. Juni wird Moskau mal wieder attackiert: Ziel war hier laut CNN unter anderem ein Kommunikationszentrum der Streitkräfte.

Noch ein Schlag gegen Russlands Rüstungsindustrie: Am 1. Juli wird ein staatliches Institut getroffen, das Sensoren für russische Kampfjets und Raketen herstellt:

Ukraine struck JSC NIIFI (Research Institute of Physical Measurements) in PenzaThe enterprise manufactures pressure and displacement sensors and measurement systems used in Russian military aircraft and missile programs, including the Su-34, Su-57, Kh-101, Kh-59, and the Iskander missile system.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 1. Juli 2026 um 10:30

Ebenfalls am 1. Juli brennt ein Umspannwerk in Ljuberzy, das 20 Kilometer südöstlich von Moskau liegt:

❗️A substation caught fire in Lyubertsy, Moscow Oblast, leaving parts of the city without electricity. The cause of the incident has not yet been officially confirmed. #Russia



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 1. Juli 2026 um 09:31

Und in der besetzten Südukraine haben Kiews Drohnen eine Brücke zwischen Donezk und Mariupol unbrauchbar gemacht:

Ukrainian forces cut the import H-20 highway between the Russian-occupied cities of Donetsk and Mariupol, Donetsk region, in Ukraine. The bridge was near the town “Maloyanysol” at the following coordinates:47°20'16.03"N 37°31'58.06"E



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 1. Juli 2026 um 08:26

Sogar aus Kurgan, das gut 1800 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt ist, werden Explosionen gemeldet:

🔥 Kurgan, more than two thousand kilometers from the State Border, - Exilenova The city is in danger of UAVs, explosions were heard. The consequences are being clarified.



[image or embed] — MAKS 26 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 1. Juli 2026 um 11:27

Putins Sorgen – und ein kleiner Lichtblick

Kiews Luft-Kampagne zeigt Wirkung: Der Spritmangel weitet sich im ganzen Land aus. Hier beschreibt ein Russe in der Region Transbaikalien im Fernen Osten an der Grenze zu China und zur Mongolei, dass er 36 Stunden gewartet hat, bevor die Tankstelle in Sichtweite gekommen ist:

The undisputed leader of Russia's fuel crisis remains Zabaykalsky Krai.The driver in Chita records this video after spending 36 hours in line, sharing his experience as he finally nears the Rosneft gas station.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 30. Juni 2026 um 21:13

Die Lage ist so ernst, dass der drittgrösste Ölexporteur der Welt nun Benzin einführen lassen muss, meldet der kanadische Sender CBC. «Politico» weiss, dass Moskau die strategischen Reserven anzapft. Die Russen und Russinnen sind genervt: Putins Umfragewerte sinken, ergänzt «Newsweek».

Gleichzeitig steht dem Kreml immer weniger Personal für den Krieg zur Verfügung. Die Rekrutierungszahlen sinken, während die Verluste hoch bleiben: Zuletzt hiess es, russische Soldaten würden nur 20 bis 35 Minuten an der Front überleben. Schon wird spekuliert, dass Putin nichts übrig bleibt, als bald zu mobilisieren, was die Gefahr von Aufständen erhöht.

Gibt es für Moskau aus der Ukraine denn nur schlechte Neuigkeiten? Das nun auch nicht: Ein Lichtblick für Putin ist, dass die russische Armee in Kostjantyniwka eingefallen ist, das am südöstlichen Ende des ukrainischen Festungsgürtels in Donezk liegt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die vollständigere Eroberung noch Wochen und Monate dauern dürfte.

Frontverlauf in Donezk laut der pro-ukrainischen DeepStateMap: Kostjantyniwka unten in der Bildmitte droht eine Einkreisung. DeepStateMap