Die Zivilbevölkerung ist trotz der sich zuletzt häufenden Hinweise auf einen US-Militärschlag von den Angriffen weitgehend unvorbereitet getroffen worden. dpa

Das Ziel der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran sind die politischen und militärischen Eliten des Landes. Doch das Nachsehen hat oft die Zivilbevölkerung.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Nahost-Experte Simon Wolfgang Fuchs beschreibt die iranische Zivilbevölkerung als weitgehend schutzlos.

Luftangriffe treffen Städte unvorbereitet und gefährden besonders Kinder und Familien.

Unzureichende Schutzräume verschärfen die Lage der Menschen. Mehr anzeigen

Die Menschen im Iran sind laut dem Nahost-Experten Simon Wolfgang Fuchs den Gefahren durch die israelisch-amerikanischen Angriffe weitgehend schutzlos ausgeliefert.

Die Zivilbevölkerung laufe ständig Gefahr, zu unbeabsichtigten Opfern zu werden, etwa wenn Mitglieder der politischen Führung angegriffen und dabei Wohngebiete ins Visier genommen würden, sagte der Professor für Islamwissenschaft an der Hebräischen Universität in Jerusalem der Deutschen Presse-Agentur.

Kinder waren zum Zeitpunkt der Angriffe in der Schule

Die jüngsten Luftangriffe zeigten, dass die Menschen im Iran weder gewarnt würden, noch auf Luftabwehr oder einen Raketenschirm vertrauen könnten. So sei die Zivilbevölkerung trotz der sich zuletzt häufenden Hinweise auf einen US-Militärschlag von den Angriffen weitgehend unvorbereitet getroffen worden. «Das war ein ganz normaler Arbeitstag in Teheran. Als die Angriffe begannen, waren die Kinder in der Schule», sagte der Experte. «Es zeigt sich nun wieder ein Bild, das wir schon oft gesehen haben in den vergangenen Jahren, nämlich grosse Automassen, die sich aus Teheran heraus wälzen.»

🚗 Take a look at Babaei Highway in Tehran.

The ayatollahs sit in bunkers — the people sit in traffic.

What a regime. Humiliated. pic.twitter.com/DHt2LTieQ4 — daniel hanuka📟 🇮🇱 (@LionsOfZion_ORG) June 15, 2025

Provisorische Schutzräume nicht ausreichend ausgestattet

Die Regierung lasse die Menschen weitgehend allein mit der Situation. Kurzfristig ausgewiesene Schutzräume wie U-Bahn-Stationen seien meist nicht für längere Aufenthalte ausgestattet, wie etwa mit Toiletten.

Wer am meisten unter den Angriffen zu leiden habe, zeige auch der Bericht über den Vorfall an einer Mädchenschule, in der bei einem Luftangriff Dutzende Schülerinnen getötet worden sein sollen, so Fuchs weiter.