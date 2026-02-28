  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Provisorische Schutzräume Experte: «Zivilisten im Iran sind Angriffen schutzlos ausgeliefert»

dpa

28.2.2026 - 21:01

Die Zivilbevölkerung ist trotz der sich zuletzt häufenden Hinweise auf einen US-Militärschlag von den Angriffen weitgehend unvorbereitet getroffen worden.
Die Zivilbevölkerung ist trotz der sich zuletzt häufenden Hinweise auf einen US-Militärschlag von den Angriffen weitgehend unvorbereitet getroffen worden.
dpa

Das Ziel der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran sind die politischen und militärischen Eliten des Landes. Doch das Nachsehen hat oft die Zivilbevölkerung.

,

DPA, Redaktion blue News

28.02.2026, 21:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Nahost-Experte Simon Wolfgang Fuchs beschreibt die iranische Zivilbevölkerung als weitgehend schutzlos.
  • Luftangriffe treffen Städte unvorbereitet und gefährden besonders Kinder und Familien.
  • Unzureichende Schutzräume verschärfen die Lage der Menschen.
Mehr anzeigen

Die Menschen im Iran sind laut dem Nahost-Experten Simon Wolfgang Fuchs den Gefahren durch die israelisch-amerikanischen Angriffe weitgehend schutzlos ausgeliefert. 

Die Zivilbevölkerung laufe ständig Gefahr, zu unbeabsichtigten Opfern zu werden, etwa wenn Mitglieder der politischen Führung angegriffen und dabei Wohngebiete ins Visier genommen würden, sagte der Professor für Islamwissenschaft an der Hebräischen Universität in Jerusalem der Deutschen Presse-Agentur. 

Kinder waren zum Zeitpunkt der Angriffe in der Schule

Die jüngsten Luftangriffe zeigten, dass die Menschen im Iran weder gewarnt würden, noch auf Luftabwehr oder einen Raketenschirm vertrauen könnten. So sei die Zivilbevölkerung trotz der sich zuletzt häufenden Hinweise auf einen US-Militärschlag von den Angriffen weitgehend unvorbereitet getroffen worden. «Das war ein ganz normaler Arbeitstag in Teheran. Als die Angriffe begannen, waren die Kinder in der Schule», sagte der Experte. «Es zeigt sich nun wieder ein Bild, das wir schon oft gesehen haben in den vergangenen Jahren, nämlich grosse Automassen, die sich aus Teheran heraus wälzen.»

Provisorische Schutzräume nicht ausreichend ausgestattet

Die Regierung lasse die Menschen weitgehend allein mit der Situation. Kurzfristig ausgewiesene Schutzräume wie U-Bahn-Stationen seien meist nicht für längere Aufenthalte ausgestattet, wie etwa mit Toiletten. 

Wer am meisten unter den Angriffen zu leiden habe, zeige auch der Bericht über den Vorfall an einer Mädchenschule, in der bei einem Luftangriff Dutzende Schülerinnen getötet worden sein sollen, so Fuchs weiter.

Videos zeigen Angriff auf Teheran

Videos zeigen Angriff auf Teheran

Neue Videos aus Irans Hauptstadt zeigen den Angriff am frühen Samstagmorgen. Dichter Rauch steigt über der Stadt auf.

28.02.2026

Mehr zum Thema

Historische Zäsur. Stürzt Irans Machtapparat nach Chameneis Tod ins Chaos?

Historische ZäsurStürzt Irans Machtapparat nach Chameneis Tod ins Chaos?

Reaktionen aus aller Welt. Teheran zwischen Hoffnung und Verzweiflung: «Das Leben hat für mich keinen Sinn mehr»

Reaktionen aus aller WeltTeheran zwischen Hoffnung und Verzweiflung: «Das Leben hat für mich keinen Sinn mehr»

Nahostexperten schätzen ein. «Wir sehen das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten»

Nahostexperten schätzen ein«Wir sehen das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten»

Meistgelesen

Trump: «Ich kann aufs Ganze gehen» +++ «Chameneis Leiche gefunden» – Israel verkündet Tod von iranischem Oberhaupt
Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen
Stürzt Irans Machtapparat nach Chameneis Tod ins Chaos?
Das ändert sich im März in der Schweiz
Vogt schiesst St.Gallen mit Doppelpack zum Sieg gegen Winterhur