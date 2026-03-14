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Kameras filmten den Anschlag Explosion an jüdischer Schule in Amsterdam löst Besorgnis aus

Petar Marjanović

14.3.2026

In Amsterdam stand die Polizei im Einsatz. (Archivbild/Symolbild)
In Amsterdam stand die Polizei im Einsatz. (Archivbild/Symolbild)
KEYSTONE

In Amsterdam ist in der Nacht auf Samstag ein Sprengsatz an der jüdischen Schule Cheider explodiert. Verletzt wurde niemand, die Polizei geht von einem gezielten Angriff aus.

Redaktion blue News

14.03.2026, 08:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Amsterdam hat es in der Nacht auf Samstag eine Explosion an der jüdischen Schule Cheider gegeben, verletzt wurde niemand.
  • Die Behörden werten den Vorfall als gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde.
  • Nach mehreren ähnlichen Anschlägen in Rotterdam und Liège wurden die Sicherheitsmassnahmen weiter verschärft, die Polizei ermittelt nun mit Videoaufnahmen.
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In der Nacht auf Samstag hat eine Explosion an der jüdischen Schule Cheider im Amsterdamer Stadtteil Buitenveldert Schäden verursacht. Nach Angaben der Bürgermeisterin Femke Halsema blieb der Schaden begrenzt, verletzt wurde niemand.

Die Behörden stufen den Vorfall als gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde ein. Halsema sprach laut der Zeitung «De Telegraaf» von einem «feigen Akt der Aggression» und betonte, jüdische Einrichtungen müssten sichere Orte bleiben.

Kameras filmten Anschlag

Wie die niederländische Nachrichtenseite Nieuws.nl berichtet, gibt es Kameraaufnahmen, die eine Person zeigen sollen, welche den Sprengsatz gezündet hat. Diese Aufnahmen werden zurzeit von der Polizei ausgewertet.

Die Sicherheitsmassnahmen an jüdischen Schulen und Einrichtungen waren bereits zuvor verschärft worden. Grund dafür sind mehrere Angriffe in den vergangenen Tagen, unter anderem auf Synagogen in Rotterdam und im belgischen Liège.

In Rotterdam nahm die Polizei vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren fest. Sie stehen laut Ermittlern im Verdacht, einen nächtlichen Sprengstoffanschlag auf eine Synagoge verübt zu haben. Dabei entstand ein Feuer, verletzt wurde niemand. Laut Bürgermeisterin Halsema ermöglichte die erhöhte Wachsamkeit den raschen Zugriff der Polizei auch im Stadtteil Buitenveldert.

Politiker verurteilen Anschlag

In sozialen Medien verurteilten mehrere Politiker den Angriff. Verteidigungsministerin Dilan Yesilgöz sprach von einem «äusserst feigen» Anschlag und verlangte eine rasche Festnahme der Täter.

Daan Wijnants, Spitzenkandidat der VVD in Amsterdam, erklärte, seine Partei stehe «vollständig hinter jüdischem Amsterdam». Unterdessen kursieren auf sozialen Medien nicht verifizierte Videos, in denen eine Gruppe namens Islamic Resistance Movement die Tat beanspruchen soll. Die niederländische Polizei überprüft derzeit, ob ein Zusammenhang mit den jüngsten Angriffen in Rotterdam und Liège besteht.

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