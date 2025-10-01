«Antifa»-Beitrag wohl von Trittbrettfahrer +++ Polizei warnt im Internet vor Desinformation

In einem Münchner Wohngebiet kam es zu einem Grossbrand mit Explosionen. KEYSTONE

Nach einem Brand mit Explosionen und dem Fund von Sprengfallen in München ermittelt die Polizei – auch ein Zusammenhang mit dem Oktoberfest wird geprüft. Das Festgelände bleibt bis 17 Uhr gesperrt.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Münchner Wohngebiet kam es zu einem Grossbrand mit Explosionen, bei dem Sprengfallen entdeckt wurden und ein Mensch ums Leben kam.

Die Polizei prüft mögliche Verbindungen zum Oktoberfest und hielt das Festgelände auf der Theresienwiese vorerst geschlossen.

Das betroffene Viertel wurde weiträumig evakuiert, während Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Mehr anzeigen

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

14.18 Uhr Familienstreit als Motiv Die Polizei geht bei dem Grossbrand mit Explosionen in München derzeit von einem privaten Hintergrund aus. «Unser Erkenntnisstand ist ganz klar, dass wir in Richtung Familienstreit ermitteln», sagte ein Sprecher. Ein politisches Motiv schliessen die Behörden deshalb derzeit aus. Man sei aber trotzdem offen, sollten sich Erkenntnisse in diese Richtung ergeben. Als tatverdächtig gilt ein Deutscher aus Starnberg, der nach Polizeiangaben an einem nahegelegenen See entdeckt wurde und mittlerweile gestorben ist.

13.55 Uhr Polizei warnt vor Falschinformationen, spricht von «Trittbrettfahrer» Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wird das Geschehen in München seit den frühen Morgenstunden politisch ausgeschlachtet. Zudem kursieren mehrere Falschinformationen und manipulierte Bilder, die angeblich Explosionen in der Nähe des Oktoberfests zeigen. Die Münchner Polizei hat bereits auf verschiedene dieser Beiträge reagiert, die gezielt Desinformation verbreiten. Ein KI-generiertes Fake-Bild zeigt angebliche Explosionen an einer Szenerie, die an das Oktoberfest erinnert. Die roten Kreuze wurden von blue News eingefügt. Screenshot Um 13.37 Uhr veröffentlichte sie zudem eine weitere Stellungnahme zu der Behauptung, sie ermittle gegen die Antifa. Diese entstand, weil die Polizei – wie üblich nach unklaren Ereignissen – erklärt hatte, sie ermittle «in alle Richtungen». Nun stellt sie klar: «Nach aktuellem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Post auf Indymedia um Trittbrettfahrer. Seitens des Tatverdächtigen besteht kein Bezug zur Antifa. Es gibt keine Hinweise, dass an anderen Orten in München eine Gefahr besteht.»

13.47 Uhr Zwei Verletzte im Spital Die Münchner Polizei hat am Mittag neue Erkenntnisse zum Brandfall bekanntgegeben. Demnach könnte die verstorbene Person im Zusammenhang mit dem Feuer stehen; intern werde sie als tatverdächtig eingestuft, schreibt der «Merkur». Beim Brand erlitten zwei Hausbewohner Verletzungen. In der Nähe des Gebäudes wurde zudem ein «verdächtiger Gegenstand» entdeckt, weshalb mehrere Liegenschaften an der Dahlienstrasse vorsorglich evakuiert wurden. Recherchen von Medien ergaben unterdessen, dass der ausgebrannte rote Wagen mutmasslich dem Verstorbenen gehörte, der ihn beruflich für seine Tätigkeit als Allzweckhandwerker nutzte.

13.24 Uhr Polizei-Stellungnahme am Mittag Münchener Polizei zu Explosionen am 1. Oktober 2025 Nach einem Brand mit Explosionen und dem Fund von Sprengfallen in München ermittelt die Polizei – auch ein Zusammenhang mit dem Oktoberfest wird geprüft. Das Festgelände bleibt bis 17 Uhr gesperrt. 01.10.2025

13.03 Uhr Sehr viele ungesicherte Informationen Im Zusammenhang mit den Ereignissen in München kursieren derzeit mehrere Behauptungen, die nach aktuellem Kenntnisstand nicht gesichert sind. Die Polizei betonte am Mittag in einer Schaltung, dass die Ermittler*innen von einer «unspezifischen Bedrohungslage» ausgehen. Auch das Oktoberfest sei betroffen – eine konkrete Gefährdung für das Volksfest liege bislang jedoch nicht vor. Dies gilt – Stand 13 Uhr – ebenso für eine Mitteilung auf der linksextremistischen Plattform «Indymedia». Dort wird ein politischer Hintergrund für die Explosion am frühen Morgen im Münchner Norden behauptet. Die Polizei korrigiert Meldungen, die Ermittlungen gegen die «Antifa» suggerierten. KEYSTONE Die Polizei geht aktuell allerdings davon aus, dass es sich bei dem aufgefundenen Toten um den mutmasslichen Täter handelt. Ein Polizeisprecher wird von der «Bild» mit den Worten zitiert: «Wir ermitteln wie immer in alle Richtungen, gehen aber von einem familiären Kontext aus. Wir ermitteln nicht in Richtung Antifa.» Boulevardmedien wie «Bild» und «Focus» berichten zudem von möglichen «Erbstreitigkeiten mit seiner Familie» als Hintergrund. Auch diese Angaben sind bislang unbestätigt und können derzeit nicht als gesichertes Tatmotiv gelten.

12.49 Uhr Was bisher bekannt ist blue News berichtet im News-Ticker fortlaufend über die Lage in München, da sich die Ereignisse überschlagen. Folgendes ist bislang gesichert: In einem Wohnhaus im Stadtteil Lerchenau hat die Polizei nach einem Brand mehrere Sprengfallen entdeckt. Zuvor war ein Transporter in Flammen aufgegangen, und ein schwer verletzter Mensch wurde nahe dem Lerchenauer See gefunden, der später verstarb. In München kam es am Mittwochmorgen zu einer Explosion. KEYSTONE Nach aktuellem Stand handelt es sich dabei vermutlich um den Tatverdächtigen. Das Gebiet wurde grossäumig abgesperrt, Anwohner und eine Schule mussten evakuiert werden. Spezialkräfte sind im Einsatz, da von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen wird. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Oktoberfest wird geprüft. Es liegt eine bestätigte Bombendrohung gegen das Fest vor, weshalb Oberbürgermeister Dieter Reiter die Sperrung des Geländes bis mindestens 17 Uhr anordnete. Die Polizei durchsucht das Areal und hat auch Mitarbeitende aufgefordert, es zu verlassen. Ob die Ereignisse in Lerchenau und die Drohung gegen das Oktoberfest direkt zusammenhängen, ist bislang unklar. Ein im Internet veröffentlichter anonymer Beitrag, in dem sich eine linksextreme Gruppe zu den Vorfällen bekennt, gilt als nicht verifiziert. Mehr anzeigen

Nach einem Feuer und dem Fund von Sprengfallen in einem Haus im Norden von München prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. Das Volksfest bleibt zunächst bis 17 Uhr geschlossen

Gegen das Oktoberfest gibt es eine «verifizierte Sprengstoffdrohung». Das gab Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in der Vollversammlung im Stadtrat am Mittwochmorgen bekannt. «Wir können das Risiko nicht eingehen, das Oktoberfest zu eröffnen», sagt er. Das Festgelände bleibe auf jeden Fall bis mindestens 17 Uhr gesperrt.

Die Sperrung stehe im Zusammenhang mit der Explosion heute Vormittag in der Lerchenau. Es gebe «einen Brief von dem Täter von heute früh», so Reiter.

Das Festgelände wird derzeit durchsucht, wie die Münchner Polizei auf X bekanntgab. Auch Mitarbeitende der Wiesn sind aufgefordert, das Areal zu verlassen.

5. Lageupdate



In den zufahrtsbeschränkten Bereichen um das Festgelände finden derzeit Absuchmaßnahmen statt.



Auf der Wiesn arbeitende Personen werden aufgefordert, das Festgelände zu verlassen. Ihnen steht ein zugewiesener Bereich zur Verfügung. Weitere Schutzmaßnahmen folgen. https://t.co/lZpvrHUCDx — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

«Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese», teilte die Polizei auf X mit. «Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes.»

Abgebrannter Van soll dem Täter gehören

Zuvor hatten ein Feuer und Explosionsgeräusche einen Grosseinsatz ausgelöst. In einem Münchner Wohngebiet wurde ein völlig ausgebrannter Transporter gefunden - und ein sterbender Mensch an einem nahen See.

Um 4.40 Uhr war ein Notruf eingegangen, Anwohner im Stadtteil Lerchenau im Norden der Hauptstadt des süddeutschen Bundeslandes Bayern hörten explosionsartige Geräusche oder Schüsse und sahen die Flammen.

Der oder die Verletzte starb nach Polizeiangaben am Vormittag. Auf X schrieb die Polizei, dass die verletzte Person mit den Geschehnissen um das brennende Haus im Zusammenhang stehen könnte. In dem Haus, das nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, wurden den Angaben zufolge Sprengfallen gefunden.

Laut Informationen von «Focus» gehört der abgebrannte Van vor dem Tatort im Münchner Norden dem Täter. Der Wagen hat ein Starnberger Kennzeichen.

«Dann hat's gebrannt»

«Gegen circa fünf Uhr aufgewacht, weil es ein paar Mal gescheppert hat», sagte ein Anwohner. «Aufgestanden, nachgeschaut, und dann hat's gebrannt.» Eine weitere Anwohnerin berichtete von einer beissenden Rauchwolke, der Brandgeruch war weithin wahrnehmbar. Noch Stunden später war der Rauch aus der Ferne zu sehen.

«Es wird alles evakuiert, die ganze Strasse», sagte eine Frau. Die Polizei sperrte den Bereich grossräumig ab, der Verkehr staute sich. Einem Bericht der «Bild» zufolge soll ein Mann Sprengsätze in seinem Elternhaus gelegt haben und sich anschliessend das Leben genommen haben, doch offiziell bestätigt wurde das nicht.

Toter ist Tatverdächtiger

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren in dem normalerweise sehr ruhigen Viertel am Rande Münchens unterwegs. Die Polizei ordnete einen Evakuierungsradius von 200 Metern rund um das brennende Gebäude an, der von den Anwohnern geräumt werden sollte. Auch eine Mittelschule wurde gesperrt. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit etwa 100 Mann vor Ort.

Der oder die Tote wurde am Lerchenauer See gefunden, im Herbst ein beliebtes Ziel für Spaziergänger. Der See ist zu Fuss gut zehn bis fünfzehn Minuten von dem brennenden Haus entfernt. Zunächst war nicht bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Auch die Art der Verletzungen war ungewiss.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Tatverdächtigen handelt, wie «Focus» schreibt. «Wir kommen nicht an ihn ran. Es sind Spezialkräfte im Einsatz, die für Entschärfungen zuständig sind», sagt ein Polizeisprecher. Er habe auch einen verdächtigen Rucksack bei sich.

Wie die «Bild» berichtet, hat ein Sondereinsatzkommando die Wohnung des Täters in Starnberg gestürmt.

Anonymer Beitrag behauptet Antifa-Verantwortung

Zuvor prüfte die Polizei auch einen Zusammenhang mit der Antifa. Auf der Website indymedia.org wurde am frühen Morgen ein Text gepostet mit dem Titel «Antifa heisst Angriff».

Darin hiess es: «In den frühen Morgenstunden haben wir im Münchner Norden einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesuche abgestattet. Zudem ging für einen Fascho sein Morgenspaziergang nicht besonders gut aus.»

Der Hinweis muss mit Vorsicht genommen werden: Prinzipiell kann jeder und jede Beiträge auf Indymedia.org veröffentliche. Eine redaktionelle Prüfung findet nicht statt. Der ursprüngliche Artikel war kurz vor dem Mittag nicht mehr erreichbar, die Website zeigte stattdessen die Fehlermeldung «Zugriff verweigert» an.