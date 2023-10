Dieses Foto vom Ort des Geschehens machte am Sonntagmorgen auf Twitter die Runde. Twitter

Wie türkische Medien berichten, kam es am Sonntagmorgen in der Hauptstadt Ankara zu einer Explosion. Zwei Männer planten einen Anschlag, zwei Polizisten wurden dabei verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der türkischen Hauptstadt Ankara kam es am Sonntagmorgen zu einer Explosion.

Zwei Selbstmord-Attentäter sollen demnach vor dem Innenministerium einen Anschlag geplant haben. Einer der beiden wurde dabei getötet, der andere konnte von der Polizei erschossen werden.

Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden. Mehr anzeigen

In der türkischen Hauptstadt Ankara ereignete sich am Sonntagmorgen eine Explosion. Dies berichtet CNN Türk. Demnach soll sich die Explosion in der Nähe des Regierungsviertels ereignet haben. Die Zufahrten zum Parlament seien derzeit gesperrt, heisst es weiter.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde gerçekleşen hain terör saldırısını lanetliyor, yaralanan güvenlik görevlilerimize acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/o903PohjLT — Orhan SÜMER (@orhanssumer) October 1, 2023

Innenminister Ali Yerlikaya sprach nach dem Vorfall von einem Bombenanschlag. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden.

Zwei Terroristen hätten sich gegen 9.30 Uhr in einem leichten Militärfahrzeug dem Eingang der Sicherheitsdirektion des Ministeriums genähert und dort einen Sprengstoff-Anschlag verübt, teilte des Innenministerium mit. Beim Anschlag sei einer der Attentäter getötet, der andere von der Polizei erschossen worden, wie «20 Minuten» schreibt.

Auf Twitter veröffentlichte der Abgeordnete Orhan Sümer ein Foto eines zertrümmerten Autos und schrieb dazu, dass er Terrorismus verurteile und allfällig Verletzten eine baldige Genesung wünsche.