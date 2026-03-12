öltanker Spektakuläre Videos zeigen Mega-Brand auf Öltanker 12.03.2026

Vor der irakischen Küste nahe Basra sind zwei Öltanker nach Explosionen in Brand geraten. Ein Mensch kam ums Leben, Dutzende Besatzungsmitglieder mussten gerettet werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor der irakischen Küste bei Basra sind zwei Öltanker nach Explosionen in Brand geraten.

Ein Mensch starb, 38 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden.

Die Angriffe erhöhen die Sorge um den Ölhandel durch die Strasse von Hormus. Mehr anzeigen

Vor der irakischen Küste nahe der Hafenstadt Basra sind zwei Öltanker nach Explosionen in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der irakischen Regierung kam dabei mindestens ein Mensch ums Leben, während 38 Besatzungsmitglieder gerettet werden konnten.

Betroffen sind der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker «Zefyros» sowie die «Safesea Vishnu», die unter der Flagge der Marshallinseln unterwegs war.

Bilder aus sozialen Medien zeigen dichte Rauchwolken und Feuer an Bord der Schiffe.

Tanker mit Hunderttausenden Barrel Öl

Laut Schätzungen der Schiffs-Tracking-Plattform TankerTrackers könnten die Tanker zusammen bis zu 400’000 Barrel Rohöl geladen gehabt haben.

Die Explosionen ereigneten sich in einer Region, die für den globalen Energiemarkt besonders sensibel ist. Nur wenige hundert Kilometer entfernt liegt die Strasse von Hormus, durch die rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels transportiert werden.

Bereits zuvor hatte die britische Seehandelsorganisation UKMTO gemeldet, dass mehrere Schiffe in der Region von unbekannten Projektilen getroffen wurden. Mindestens eines davon geriet ebenfalls in Brand.

Die Vorfälle schüren international die Sorge, dass sich der Konflikt im Nahen Osten weiter auf den Schiffsverkehr im Persischen Golf ausweiten könnte.

Ölpreise im Fokus der Weltwirtschaft

Eine Eskalation in der Region könnte unmittelbare Folgen für die Weltwirtschaft haben. Der Ölhandel über den Persischen Golf gilt als eine der empfindlichsten Stellen des globalen Energiesystems.

Die steigenden Spannungen sorgen bereits jetzt für Nervosität an den Märkten. Beobachter befürchten, dass eine Ausweitung der Angriffe den Ölpreis weiter nach oben treiben könnte.

Um die Märkte zu beruhigen, haben die USA zusätzliche Mengen aus ihrer strategischen Ölreserve freigegeben. Insgesamt sollen 172 Millionen Barrel auf den Markt kommen.

Auch die Internationale Energieagentur (IEA) empfiehlt eine koordinierte Freigabe von strategischen Reserven. Diskutiert wird eine Gesamtmenge von bis zu 400 Millionen Barrel – eine der grössten Interventionen seit den 1970er-Jahren.