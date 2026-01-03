Explosionen in Venezuela – was wir wissen und was nicht - Gallery Aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas wurde eine Reihe von Explosionen gemeldet. Bild: dpa Die Spannungen zwischen Venezuela und den USA eskalieren seit Monaten. Bild: dpa Rund um den Präsidentenpalast Miraflores wurden die Sicherheitsmassnahmen erhöht. Bild: dpa Explosionen in Venezuela – was wir wissen und was nicht - Gallery Aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas wurde eine Reihe von Explosionen gemeldet. Bild: dpa Die Spannungen zwischen Venezuela und den USA eskalieren seit Monaten. Bild: dpa Rund um den Präsidentenpalast Miraflores wurden die Sicherheitsmassnahmen erhöht. Bild: dpa

Mehrere Explosionen erschüttern Caracas. Das US-Militär greift Ziele in Venezuela an. Die Regierung in Caracas macht schwere Vorwürfe.

Was wir wissen

Die USA haben Ziele in Venezuela angegriffen. Das bestätigt US-Präsident Donald Trump in einer Nachricht auf seiner Plattform Truth Social. «Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen gross angelegten Angriff gegen Venezuela und seinen Staatschef Nicolás Maduro durchgeführt», schreibt Trump.

Maduro und seine Frau seien verhaftet und aus dem Land geflogen worden, schreibt Trump weiter.

Beim Angriff soll zudem der venezolanische Innenminister Diosdado Cabello getötet worden sein, berichten lokale Oppositionsmedien. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es bisher nicht.

Die venezolanische Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor. In einer offiziellen Mitteilung erklärt Caracas, die Angriffe stellten eine Verletzung der UN-Charta dar. Die Regierung Venezuelas wirft den USA vor, ihnen gehe es darum, sich Bodenschätze, insbesondere die grossen Ölreserven, anzueignen und einen Regierungswechsel in Caracas zu erzwingen.

In Caracas wurden Explosionen und Rauchsäulen beobachtet: Aufnahmen in venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken zeigen Explosionen in der Hauptstadt. Mehrere Explosionen sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo sich ein Stützpunkt der Luftwaffe befindet.

WATCH: Large explosions at Higuerote Airport, about 87 km (54 mi) east of Caracas pic.twitter.com/TCL7goWlQ3 — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Der Sender VPItv zeigte Videos mit Helikoptern über der nächtlichen Stadt. In der Nähe des Präsidentenpalasts Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte zu sehen.

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela hatte sich schon in den vergangenen Monaten zugespitzt: US-Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben mehrfach mutmassliche Drogenboote an; laut US-Regierung kamen dabei mehr als 100 Menschen ums Leben.

Die USA bauten ihre militärische Präsenz in der Region massiv aus, darunter mit dem Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford», weiteren Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und einem Langstreckenbomber.

Was wir nicht wissen

Umfang, genaue Ziele und Ablauf der US-Angriffe sind bisher nicht im Detail bekannt. US-Präsident Trump hat für 11 Uhr (17 Uhr Schweizer Zeit) eine Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida angekündigt.

Schäden und Opferzahlen: Es gibt bisher keine verlässlichen Angaben zu Toten, Verletzten oder zur Zerstörung ziviler Infrastruktur. Die langfristigen Folgen für die regionale Sicherheit und die internationale Diplomatie sind nicht absehbar.