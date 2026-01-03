  1. Privatkunden
Konflikt eskaliert Explosionen, Chaos und Panzer – Videos zeigen US-Angriff auf Venezuela

Dominik Müller

3.1.2026

Videos zeigen US-Angriff auf Venezuela

Videos zeigen US-Angriff auf Venezuela

Die USA haben militärische Ziele in Venezuela angegriffen. Aufnahmen aus dem südamerikanischen Land zeigen Explosionen und Rauch.

03.01.2026

Die USA haben militärische Ziele in Venezuela angegriffen. Aufnahmen aus dem südamerikanischen Land zeigen Explosionen und Rauch.

Manuel Rupp

03.01.2026, 11:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Armee hat am frühen Samstagmorgen mehrere Ziele in Venezuela angegriffen.
  • Bestätigte Opferzahlen gibt es bisher nicht.
Mehr anzeigen

Die USA haben am Samstagmorgen Venezuela angegriffen. Die Luftangriffe richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. In venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken waren Aufnahmen von Explosionen und Rauchsäulen in der Hauptstadt Caracas zu sehen.

USA greifen Venezuela an. «Volle Härte der Justiz» – Maduro wird in den USA angeklagt +++ Trump: «Brillante Operation»

USA greifen Venezuela an«Volle Härte der Justiz» – Maduro wird in den USA angeklagt +++ Trump: «Brillante Operation»

Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Helikopter über die nächtliche Stadt fliegen.

Im Video oben siehst du mehrere Aufnahmen aus Venezuela. Die genauen Ortsangaben liessen sich bis anhin nicht verifizieren. Auch Angaben über allfällige Todesopfer oder Schadensbemessungen liegen bisher nicht vor.

