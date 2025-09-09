Extreme Unwetter wüten auf Mallorca – Chaos im Ferien-Hotspot

Bäume entwurzelt, Keller überflutetExtreme Unwetter wüten auf Mallorca – Chaos im Ferien-Hotspot
Sven Ziegler
9.9.2025
Mallorca kämpft seit Dienstag mit massivem Starkregen und Gewittern. Dutzende Einsätze wurden bereits gemeldet, Parks und Campingplätze sind geschlossen. Auch am Flughafen kommt es zu langen Verspätungen und Flugausfällen.
Auf Mallorca sorgt seit Dienstag ein schweres Unwetter für zahlreiche Schäden. Bereits bis 10 Uhr meldete die Notrufzentrale 112 insgesamt 48 Vorfälle – die meisten in Palma, dazu weitere in Calvià, Algaida und Andratx. Betroffen waren vor allem vollgelaufene Keller, überflutete Strassen und entwurzelte Bäume.
Besonders gefährlich wurde es an Palmas Meerespromenade, wo herabstürzende Bäume nur knapp grössere Unfälle verhinderten. Die Behörden haben Parks und Spielplätze geschlossen. Zudem wurden neun Wanderhütten und drei Campingplätze von der Forstbehörde vorsorglich gesperrt.
Chaos am Flughafen
Auch der internationale Flughafen der Insel ist massiv betroffen. Innerhalb von zehn Minuten fielen dort 22 Liter Regen pro Quadratmeter. Aktuell sind alle Flüge verspätet – im Schnitt um anderthalb bis zwei Stunden. Erste Verbindungen wurden gestrichen, darunter ein Eurowings-Flug nach Berlin. Die Flugsicherung rät Passagieren, Abflüge laufend zu überprüfen.
Der spanische Wetterdienst Aemet hält bis Mittwochmorgen 7 Uhr die Warnstufe Orange für die gesamte Insel aufrecht. Vor allem die Inselmitte und der Osten könnten am Mittwoch nochmals von Starkregen getroffen werden, dann aber nur noch mit Warnstufe Gelb. Ab dem Abend soll sich die Lage allmählich beruhigen.