Extreme Unwetter wüten auf Mallorca – Chaos im Ferien-Hotspot

Bei den heftigen Unwettern wurden auch Bäume entwurzelt. Screenshot X

Mallorca kämpft seit Dienstag mit massivem Starkregen und Gewittern. Dutzende Einsätze wurden bereits gemeldet, Parks und Campingplätze sind geschlossen. Auch am Flughafen kommt es zu langen Verspätungen und Flugausfällen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Mallorca kam es bereits zu fast 50 Einsätzen wegen überfluteter Keller und umgestürzter Bäume.

Am Flughafen Palma sind alle Flüge verspätet, mehrere wurden gestrichen.

Die Warnstufe Orange des spanischen Wetterdienstes gilt noch bis Mittwochmorgen. Mehr anzeigen

Auf Mallorca sorgt seit Dienstag ein schweres Unwetter für zahlreiche Schäden. Bereits bis 10 Uhr meldete die Notrufzentrale 112 insgesamt 48 Vorfälle – die meisten in Palma, dazu weitere in Calvià, Algaida und Andratx. Betroffen waren vor allem vollgelaufene Keller, überflutete Strassen und entwurzelte Bäume.

Poco después de las 3 de la mañana, el intenso frente de racha de la espectacular tormenta que ha cruzado la pasada madrugada #Mallorca ha causado el derribo de arbolado en Paseo Marítimo de #Palma

Precaución.@AEMET_Baleares@Emergencies_112@BombersPalma https://t.co/kXXZjLrRgg pic.twitter.com/BiGUkc6idJ — Luis Berbiela (@InForestMed) September 9, 2025

Besonders gefährlich wurde es an Palmas Meerespromenade, wo herabstürzende Bäume nur knapp grössere Unfälle verhinderten. Die Behörden haben Parks und Spielplätze geschlossen. Zudem wurden neun Wanderhütten und drei Campingplätze von der Forstbehörde vorsorglich gesperrt.

Chaos am Flughafen

Auch der internationale Flughafen der Insel ist massiv betroffen. Innerhalb von zehn Minuten fielen dort 22 Liter Regen pro Quadratmeter. Aktuell sind alle Flüge verspätet – im Schnitt um anderthalb bis zwei Stunden. Erste Verbindungen wurden gestrichen, darunter ein Eurowings-Flug nach Berlin. Die Flugsicherung rät Passagieren, Abflüge laufend zu überprüfen.

⚡️⛈ Recopilatorio de imágenes de la fuerte tormenta que azotó esta madrugada la isla de Mallorca pic.twitter.com/UXDfXWjLQO — Crónica Balear (@CronicaBalear_) September 9, 2025

Der spanische Wetterdienst Aemet hält bis Mittwochmorgen 7 Uhr die Warnstufe Orange für die gesamte Insel aufrecht. Vor allem die Inselmitte und der Osten könnten am Mittwoch nochmals von Starkregen getroffen werden, dann aber nur noch mit Warnstufe Gelb. Ab dem Abend soll sich die Lage allmählich beruhigen.