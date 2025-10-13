  1. Privatkunden
«Bitte komm nach Hause» Fabian (8) seit Tagen vermisst – Mutter weint in Videobotschaft

Sven Ziegler

13.10.2025

Mutter richtet emotionalen Appell an verschwundenen Sohn

Mutter richtet emotionalen Appell an verschwundenen Sohn

Seit Freitag fehlt vom achtjährigen Fabian aus dem deutschen Güstrow jede Spur. Hunderte Einsatzkräfte suchen Tag und Nacht nach dem Jungen. Seine Mutter richtet nun eine verzweifelte Videobotschaft an ihren Sohn.

13.10.2025

Seit Freitag fehlt vom achtjährigen Fabian aus dem deutschen Güstrow jede Spur. Hunderte Einsatzkräfte suchen Tag und Nacht nach dem Jungen. Seine Mutter richtet nun eine verzweifelte Videobotschaft an ihren Sohn.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

13.10.2025, 10:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der achtjährige Fabian aus Güstrow wird seit Freitag vermisst – trotz intensiver Suche fehlt von ihm jede Spur.
  • Über 100 Polizistinnen und Polizisten, Spürhunde und ein Hubschrauber sind im Einsatz.
  • Die Mutter bittet ihren Sohn in einem emotionalen Video: «Bitte komm nach Hause, dir ist keiner böse.»
Mehr anzeigen

In Mecklenburg-Vorpommern läuft weiter eine grosse Suchaktion nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow. Wie die Polizei Rostock am Montag mitteilte, wurden die Suchmassnahmen auch in der Nacht fortgesetzt und dauerten am Morgen an. Einsatzkräfte prüfen zudem zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung.

Bereits am Wochenende waren mehr als 100 Beamtinnen und Beamte, zwölf Spürhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Sie durchkämmten Wälder, Hinterhöfe und Wohngebiete, kontrollierten Busbahnhöfe und werteten Videoaufnahmen aus.

Der Junge hatte am Freitagnachmittag vereinbarungsgemäss das Elternhaus verlassen, kehrte aber nicht wie geplant zurück. Laut Polizei gebe es bislang keine Hinweise auf ein Verbrechen, doch mit jeder Stunde wächst die Sorge – vor allem wegen der nächtlichen Temperaturen um sieben Grad.

Schule durchsucht – ohne Ergebnis

Am Wochenende durchsuchten Einsatzkräfte auch die Schule des Achtjährigen. Für Montag hat das Bildungsministerium in Schwerin angekündigt, dass dort ein Team des schulpsychologischen Dienstes bereitsteht, um Mitschülerinnen und Mitschüler zu unterstützen.

Fabians Mutter Dorina L. wandte sich am Sonntag in einer emotionalen Videobotschaft an ihren Sohn, wie die «Bild» schreibt: «Fabian, komm bitte nach Hause zu Mama! Mama möchte dich wieder in den Arm nehmen und mit dir kuscheln. Bitte komm nach Hause, dir ist keiner böse.» Nach wenigen Sekunden bricht sie weinend ab – eine Freundin tröstet sie.

Die Familie beschreibt Fabian als vorsichtigen Jungen, der selten etwas ohne Absprache tue. «Er würde niemals ohne Handy aus dem Haus gehen», sagt seine Mutter gegenüber der «Bild». Auch zum Vater habe Fabian seit Kurzem wieder regelmässigen Kontakt – die Eltern gelten als gut miteinander.

Zwei Spürhunde führten die Polizei zunächst bis zum Omnibusbahnhof von Güstrow, später verlor sich dort die Spur. Eine weitere Fährte wurde in der Nähe des Ortes Zehna aufgenommen, wo die Hunde kurzzeitig Witterung im Wald aufnahmen – unklar bleibt, ob sie aktuell war.

Israel. Netanjahu und Abbas reisen zu Gipfel in Ägypten

IsraelNetanjahu und Abbas reisen zu Gipfel in Ägypten

Politik. Medien: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel

PolitikMedien: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel

Politik. Medien: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel

PolitikMedien: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel

