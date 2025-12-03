Der Fall Fabian beschäftigt Deutschland seit Wochen. Philip Dulian/dpa

Im Mordfall des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat sich ein weiterer Zeuge gemeldet. Laut RTL hat er am Tag des Verschwindens den Pick-up der Tatverdächtigen in der Nähe des späteren Fundorts beobachtet. Das Amtsgericht Rostock prüft nun, ob die 29-Jährige weiterhin in Haft bleibt.

Im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow gibt es neue Hinweise. Wie RTL berichtet, hat sich ein weiterer Zeuge gemeldet, der am Tag des Verschwindens das Auto der tatverdächtigen Ex-Freundin von Fabians Vater in Klein Upahl gesehen haben will. Die 29-Jährige befindet sich seit Anfang November wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Der Zeuge erklärte im RTL-Interview, er habe zur Mittagszeit den Pick-up der Verdächtigen bemerkt. Das Fahrzeug sei aus Richtung des Waldstücks gekommen, in dem später Fabians Leiche entdeckt wurde. «Dann habe ich gesehen, wie ihr Auto vom Wald zurück in den Ort gefahren ist», sagte er.

Verhaftete beteuert Unschuld

Die Polizei hat den Wagen inzwischen beschlagnahmt und prüft, ob er zum Transport der Leiche verwendet worden sein könnte. Ob es dafür belastbare Spuren gibt, ist unklar. Der Anwalt der Verdächtigen betont laut RTL, es fehle weiterhin an konkreten Beweisen. Das Amtsgericht Rostock entscheidet am Mittwoch über die Untersuchungshaft.

Der achtjährige Fabian war am 10. Oktober verschwunden. Vier Tage lang suchten Angehörige und Polizei nach ihm. Am 14. Oktober fand die Ex-Freundin des Vaters nach eigenen Angaben beim Spazierengehen die Leiche des Jungen – rund 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt.

Kurz darauf sagte sie im RTL-Interview: «Fabian war wie ein eigenes Kind für mich. Ich war vier Jahre lang seine Ziehmama sozusagen.» Am 6. November wurde sie festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.