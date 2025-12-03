  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Hinweise Fabian (8) tot aufgefunden – Zeuge belastet Ex-Freundin

Sven Ziegler

3.12.2025

Der Fall Fabian beschäftigt Deutschland seit Wochen. 
Der Fall Fabian beschäftigt Deutschland seit Wochen. 
Philip Dulian/dpa

Im Mordfall des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat sich ein weiterer Zeuge gemeldet. Laut RTL hat er am Tag des Verschwindens den Pick-up der Tatverdächtigen in der Nähe des späteren Fundorts beobachtet. Das Amtsgericht Rostock prüft nun, ob die 29-Jährige weiterhin in Haft bleibt.

,

DPA, Sven Ziegler

03.12.2025, 10:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein neuer Zeuge will das Auto der tatverdächtigen Ex-Freundin von Fabians Vater nahe dem späteren Fundort der Leiche beobachtet haben.
  • Die 29-Jährige sitzt seit Anfang November in Untersuchungshaft; das Amtsgericht entscheidet über eine mögliche Entlassung.
  • Die Verdächtige behauptet, den Jungen beim Spazierengehen zufällig gefunden zu haben, nachdem er vier Tage vermisst wurde.
Mehr anzeigen

Im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow gibt es neue Hinweise. Wie RTL berichtet, hat sich ein weiterer Zeuge gemeldet, der am Tag des Verschwindens das Auto der tatverdächtigen Ex-Freundin von Fabians Vater in Klein Upahl gesehen haben will. Die 29-Jährige befindet sich seit Anfang November wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Der Zeuge erklärte im RTL-Interview, er habe zur Mittagszeit den Pick-up der Verdächtigen bemerkt. Das Fahrzeug sei aus Richtung des Waldstücks gekommen, in dem später Fabians Leiche entdeckt wurde. «Dann habe ich gesehen, wie ihr Auto vom Wald zurück in den Ort gefahren ist», sagte er.

Verhaftete beteuert Unschuld

Die Polizei hat den Wagen inzwischen beschlagnahmt und prüft, ob er zum Transport der Leiche verwendet worden sein könnte. Ob es dafür belastbare Spuren gibt, ist unklar. Der Anwalt der Verdächtigen betont laut RTL, es fehle weiterhin an konkreten Beweisen. Das Amtsgericht Rostock entscheidet am Mittwoch über die Untersuchungshaft.

Der achtjährige Fabian war am 10. Oktober verschwunden. Vier Tage lang suchten Angehörige und Polizei nach ihm. Am 14. Oktober fand die Ex-Freundin des Vaters nach eigenen Angaben beim Spazierengehen die Leiche des Jungen – rund 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt.

Mordverdacht im Fall Fabian. Verhaftete Frau beteuerte ihre Unschuld: «Habe ihn geliebt wie mein eigenes Kind»

Mordverdacht im Fall FabianVerhaftete Frau beteuerte ihre Unschuld: «Habe ihn geliebt wie mein eigenes Kind»

Kurz darauf sagte sie im RTL-Interview: «Fabian war wie ein eigenes Kind für mich. Ich war vier Jahre lang seine Ziehmama sozusagen.» Am 6. November wurde sie festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Mehr zum Thema

«Möchte ein gutes Vorbild sein». Streit um Kinder eskaliert – Liechtensteiner schlägt Schweizer nieder

«Möchte ein gutes Vorbild sein»Streit um Kinder eskaliert – Liechtensteiner schlägt Schweizer nieder

Inspiriert von James-Bond-Film. Dieb verschluckt seltenes Fabergé-Amulett

Inspiriert von James-Bond-FilmDieb verschluckt seltenes Fabergé-Amulett

Horror-Fund. Frau findet abgetrennte Fusssohle in Kleidung ihres verstorbenen Mannes

Horror-FundFrau findet abgetrennte Fusssohle in Kleidung ihres verstorbenen Mannes

Meistgelesen

Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus
Keine Munition zurück in Schweizer Haushalte
Ex-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude
Streit um Kinder eskaliert – Liechtensteiner schlägt Schweizer nieder