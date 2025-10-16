Fabian (8) wurde mit Gewalt getötet

Die Beamten befragen Anwohner. Stefan Sauer/dpa

Nach Tagen der Ungewissheit herrscht traurige Gewissheit: Der in Mecklenburg-Vorpommern vermisste achtjährige Fabian ist tot. Die Obduktion ergab, dass das Kind durch Gewalteinwirkung starb.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Leiche des vermissten Fabian (8) wurde in einem Waldstück bei Güstrow entdeckt. Die Obduktion ergab, dass er durch Gewalteinwirkung starb.

Ermittler schliessen ein Fremdverschulden nicht aus, bislang gibt es aber keinen Tatverdächtigen.

Die Gemeinde Güstrow trauert um den Jungen und hält Mahnwachen und Gedenkgottesdienste ab. Mehr anzeigen

Der Fall um den in Güstrow vermissten achtjährigen Fabian hat eine Wendung genommen. Die Obduktion seiner Leiche, die am Dienstag in einem Waldstück südwestlich der Stadt gefunden wurde, ergab laut Staatsanwaltschaft eindeutige Spuren «massiver Gewalteinwirkung».

Die Ermittler gehen inzwischen klar von einem Tötungsdelikt aus. Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf einen Unfall oder Suizid. Ob Fabian vor oder nach dem mutmasslichen Angriff in Brand gesteckt wurde, wird noch untersucht – Medien berichten unter Berufung auf Polizeikreise, die Leiche weise entsprechende Spuren auf.

Die Identität des Kindes wird durch eine DNA-Analyse zweifelsfrei geklärt, da die Angehörigen nicht in der Lage waren, den Leichnam persönlich zu identifizieren.

Tausende nehmen bei Gedenkgottesdienst Abschied

Von einem Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler werten derzeit Fabians Handy aus und prüfen sämtliche Kontakte im Umfeld der Familie. Auch die Daten der Mobilfunkzellen werden ausgewertet, um Bewegungen in der Nähe des Fundorts nachzuvollziehen.

«Wir gehen jedem Hinweis nach», sagte ein Polizeisprecher. Fährtenhunde waren nach dem Fund der Leiche erneut im Einsatz, um mögliche Spuren zu sichern.

Das Waldgebiet, in dem der Junge gefunden wurde, bleibt weiterhin weiträumig abgesperrt.

Die Nachricht vom gewaltsamen Tod des Kindes hat die 30’000-Einwohner-Stadt tief erschüttert. Bei einem Gedenkgottesdienst am Dienstagabend drückten Hunderte Menschen ihre Anteilnahme aus. Kerzen und Blumen liegen vor Fabians Schule, Kinder legen selbst gemalte Bilder nieder.