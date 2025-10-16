Fabian (8) wurde mit Gewalt getötet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kinderleiche im Wald gefunden Fabian (8) wurde mit Gewalt getötet

Sven Ziegler

16.10.2025

Die Beamten befragen Anwohner.
Die Beamten befragen Anwohner.
Stefan Sauer/dpa

Nach Tagen der Ungewissheit herrscht traurige Gewissheit: Der in Mecklenburg-Vorpommern vermisste achtjährige Fabian ist tot. Die Obduktion ergab, dass das Kind durch Gewalteinwirkung starb.

DPA

16.10.2025, 09:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Leiche des vermissten Fabian (8) wurde in einem Waldstück bei Güstrow entdeckt. Die Obduktion ergab, dass er durch Gewalteinwirkung starb.
  • Ermittler schliessen ein Fremdverschulden nicht aus, bislang gibt es aber keinen Tatverdächtigen.
  • Die Gemeinde Güstrow trauert um den Jungen und hält Mahnwachen und Gedenkgottesdienste ab.
Mehr anzeigen

Der Fall um den in Güstrow vermissten achtjährigen Fabian hat eine Wendung genommen. Die Obduktion seiner Leiche, die am Dienstag in einem Waldstück südwestlich der Stadt gefunden wurde, ergab laut Staatsanwaltschaft eindeutige Spuren «massiver Gewalteinwirkung».

Die Ermittler gehen inzwischen klar von einem Tötungsdelikt aus. Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf einen Unfall oder Suizid. Ob Fabian vor oder nach dem mutmasslichen Angriff in Brand gesteckt wurde, wird noch untersucht – Medien berichten unter Berufung auf Polizeikreise, die Leiche weise entsprechende Spuren auf.

«Bitte komm nach Hause». Fabian (8) seit Tagen vermisst – Mutter weint in Videobotschaft

«Bitte komm nach Hause»Fabian (8) seit Tagen vermisst – Mutter weint in Videobotschaft

Die Identität des Kindes wird durch eine DNA-Analyse zweifelsfrei geklärt, da die Angehörigen nicht in der Lage waren, den Leichnam persönlich zu identifizieren.

Tausende nehmen bei Gedenkgottesdienst Abschied

Von einem Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler werten derzeit Fabians Handy aus und prüfen sämtliche Kontakte im Umfeld der Familie. Auch die Daten der Mobilfunkzellen werden ausgewertet, um Bewegungen in der Nähe des Fundorts nachzuvollziehen.

«Wir gehen jedem Hinweis nach», sagte ein Polizeisprecher. Fährtenhunde waren nach dem Fund der Leiche erneut im Einsatz, um mögliche Spuren zu sichern.

Das Waldgebiet, in dem der Junge gefunden wurde, bleibt weiterhin weiträumig abgesperrt.

Die Nachricht vom gewaltsamen Tod des Kindes hat die 30’000-Einwohner-Stadt tief erschüttert. Bei einem Gedenkgottesdienst am Dienstagabend drückten Hunderte Menschen ihre Anteilnahme aus. Kerzen und Blumen liegen vor Fabians Schule, Kinder legen selbst gemalte Bilder nieder.

Meistgelesen

Raser crasht mit 149 km/h – vor Gericht sorgt er für Staunen
Was wirklich hinter den SwissPass-Plänen zur Halbtax-Abschaffung steckt
«Machen Sie ihn nicht dümmer, als er ist!» – AfD-Politikerin legt sich im TV mit allen an
Diese Krankenkassen kosten Versicherte am meisten
Fabian (8) wurde mit Gewalt getötet