Fabian (8) wurde mit Gewalt getötet

Die Ermittler gehen inzwischen klar von einem Tötungsdelikt aus. Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf einen Unfall oder Suizid. Ob Fabian vor oder nach dem mutmasslichen Angriff in Brand gesteckt wurde, wird noch untersucht – Medien berichten unter Berufung auf Polizeikreise, die Leiche weise entsprechende Spuren auf.
Die Identität des Kindes wird durch eine DNA-Analyse zweifelsfrei geklärt, da die Angehörigen nicht in der Lage waren, den Leichnam persönlich zu identifizieren.
Tausende nehmen bei Gedenkgottesdienst Abschied
Von einem Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler werten derzeit Fabians Handy aus und prüfen sämtliche Kontakte im Umfeld der Familie. Auch die Daten der Mobilfunkzellen werden ausgewertet, um Bewegungen in der Nähe des Fundorts nachzuvollziehen.
«Wir gehen jedem Hinweis nach», sagte ein Polizeisprecher. Fährtenhunde waren nach dem Fund der Leiche erneut im Einsatz, um mögliche Spuren zu sichern.
Das Waldgebiet, in dem der Junge gefunden wurde, bleibt weiterhin weiträumig abgesperrt.
Die Nachricht vom gewaltsamen Tod des Kindes hat die 30’000-Einwohner-Stadt tief erschüttert. Bei einem Gedenkgottesdienst am Dienstagabend drückten Hunderte Menschen ihre Anteilnahme aus. Kerzen und Blumen liegen vor Fabians Schule, Kinder legen selbst gemalte Bilder nieder.