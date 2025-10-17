  1. Privatkunden
Spaziergängerin findet Leiche Ermittler entdecken Brandspuren am Fundort des toten Fabian

Sven Ziegler

17.10.2025

Am Mittwoch durchkämmten Polizisten vor allem die Umgebung eines Tümpels bei Klein Upahl.
Am Mittwoch durchkämmten Polizisten vor allem die Umgebung eines Tümpels bei Klein Upahl.
dpa

Nach dem Fund des toten Achtjährigen aus Güstrow steht die Polizei vor neuen Fragen. Am Tümpel, wo der Junge entdeckt wurde, sind deutliche Brandspuren zu sehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter wegen eines Gewaltverbrechens.

,

DPA, Sven Ziegler

17.10.2025, 08:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ermittler haben an Fabians Fundort nahe Klein Upahl verkohlte Grasreste entdeckt.
  • Die Staatsanwaltschaft Rostock geht von einem Gewaltverbrechen aus.
  • Eine Spaziergängerin hatte die Leiche des Jungen am Dienstag gefunden.
Mehr anzeigen

Wie die «Bild» berichtet, sind nach dem Fund des toten achtjährigen Fabian aus Güstrow neue Details bekannt geworden. Am Ufer jenes kleinen Tümpels bei Klein Upahl, wo die Leiche des Jungen entdeckt wurde, stellten Ermittler Brandspuren fest. Das Gras an der Fundstelle sei an den Spitzen verkohlt, die Erde stellenweise schwarz verfärbt und mit weissem Russ bedeckt – ein klarer Hinweis darauf, dass dort kürzlich ein Feuer brannte.

Nach Angaben der Zeitung waren nach dem Leichenfund Feuerwehr und Brandermittler vor Ort. Ob zwischen dem Brand und Fabians Tod ein Zusammenhang besteht, sei unklar. Staatsanwaltschaftssprecher Harald Nowack erklärte gegenüber «Bild»: «Dazu kann ich aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben.»

Die Obduktion des Kindes ist mittlerweile abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, deuten Spuren am Körper darauf hin, dass Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler nicht.

Fabian wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Fabian war am Freitag vergangener Woche als vermisst gemeldet worden. Der Achtjährige blieb wegen Unwohlseins zu Hause, während seine Mutter arbeitete. Als er abends nicht zurückkehrte, begann eine grossangelegte Suche mit Hunden, Tauchern und Drohnen. Spürhunde verfolgten seine Spur bis zum Busbahnhof von Güstrow und weiter in Richtung des Wohnorts seines Vaters, bevor sie sich verlor.

Vier Tage später entdeckte eine Spaziergängerin in einem Feld bei Klein Upahl den leblosen Körper des Kindes – rund 15 Kilometer von Güstrow entfernt. Kurz darauf bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass Fabian Opfer eines Verbrechens wurde.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders gefragt seien Foto- und Videoaufnahmen aus der Gegend um Klein Upahl, die zwischen Freitag und Dienstag entstanden sind.

Am Dienstagabend kamen Hunderte Menschen in Güstrow zu einem Gottesdienst zusammen, um des getöteten Jungen zu gedenken. Vor der Marienkirche stellten sie Kerzen und Plüschtiere ab – ein stilles Zeichen der Trauer.

