Am Samstag wurde der Strand Can Pere Antoni wegen Fäkalien im Wasser gesperrt. Imago Images

Am Samstag musste der Strand Can Pere Antoni in Palma gesperrt werden. Der Grund: Fäkalien im Wasser. Bis jetzt wurde das Leck nicht gefunden.

Nach Untersuchungen öffnete er am Sonntag wieder mit Warnflagge.

Die Ursache des Lecks ist noch unbekannt. Mehr anzeigen

Am Samstag musste der Strand Can Pere Antoni bei Palma auf Mallorca gesperrt werden. Der Grund: Es wurden Fäkalien im Meerwasser gefunden, wie die «Crónica Balear» schreibt. Weil es eine Gefahr für die Gesundheit gab, hissten die Rettungsschwimmer sofort Warnflaggen.

Diese wurde jedoch von einigen Personen ignoriert. Verstärkung durch die Ortspolizei musste anrücken, um das Verbot durchzusetzen.

Nachdem Untersuchungen durchgeführt wurden, konnte der Strand am Sonntag grösstenteils wieder freigegeben werden. «Der Strand Can Pere Antoni ist wieder freigegeben – vorsorglich mit gelber Flagge. Aber man kann dort wieder baden», sagt eine Sprecherin des Stadtrats von Palma der «Mallorca Zeitung».

Seltener Vorfall

Während der Strand gesperrt war, suchten Mitarbeitende der Stadtwerke den Ursprung des Fäkalienlecks. Dieser konnte bis am Montag noch nicht gefunden werden.

In der Vergangenheit kam es in Palma bereits mehrmals vor, dass mit Fäkalien vermischtes Abwasser in die Bucht von Palma gelaufen ist, jedoch vor allem bei starken Regenfällen. In der Sommer-Saison und ohne Niederschlag ist es noch nie passiert. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.