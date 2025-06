Auf der A9 Richtung Nürnberg (DL) kam am Samstag ein Kind auf die Welt. (Archivbild) Imago

Am Samstagabend ereignete sich auf der A9 in Deutschland ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt und per Hubschrauber ins Spital gebracht wurden. Zeitgleich kam im Stau ein Baby auf die Welt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstagabend kam es in Deutschland zu einem Unfall auf der A9.

Zwei Personen wurden verletzt ins Spital geflogen.

Dabei bildete sich ein Rückstau, aus dem ein Notruf abgesetzt wurde, weil ein Baby geboren wurde. Mehr anzeigen

Am Samstagabend am 15. Juni kam es in Deutschland auf der A9 in Richtung Nürnberg zu einem Autounfall. Die Fahrerin eines Audi Sportwagens hat aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Das Auto überschlug sich und landete abseits in einem Feld. Ersthelfer griffen sofort ein und kümmerten sich um die beiden verletzten Insassen. Der Beifahrer des Unfallwagens wurde beim Aufprall schwer, die Fahrerin mittelschwer verletzt.

Schliesslich wurden beide Personen mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Als dieser auf der Autobahn landete, bildete sich ein langer Rückstau. Aus diesem wurde dann noch ein Notruf abgesetzt.

«Eine erfreulichere Sache war, dass wohl im Stau ein Kind auf die Welt gekommen ist. Da sind wir mit anderen Einsatzkräften noch einmal vor Ort gewesen. Soweit ist die Lage im Griff», erklärte Thomas Schwarzmeier, Einsatzleiter Rettungsdienst im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm.

Mutter und Kind «sind wohlauf», erklärt am Sonntag Brigitta Szendrei, Ärztin im Kreissaal am Klinikum Ingolstadt, auf Anfrage der Mediengruppe Bayern.