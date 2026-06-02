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Prozess beginnt Mann attackiert Fahrgäste mit Axt im ICE

SDA

2.6.2026 - 12:01

Der Beschuldigte sitzt mit Handschellen im Verhandlungssaal des Landgerichts. Foto: Armin Weigel/dpa
Der Beschuldigte sitzt mit Handschellen im Verhandlungssaal des Landgerichts. Foto: Armin Weigel/dpa
Keystone

Knapp ein Jahr nach einem Axtangriff in einem ICE-Zug in Deutschland mit mehreren Verletzten hat der Prozess begonnen.

Keystone-SDA

02.06.2026, 12:01

02.06.2026, 12:32

Der Beschuldigte, ein 21 Jahre alter Syrer, machte vor dem Landgericht Regensburg (Bayern) zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Nach Überzeugung der Ermittler attackierte der Beschuldigte am 3. Juli 2025 in dem Zug während der Fahrt in der Nähe von Strasskirchen in Niederbayern Fahrgäste mit einer Axt. Ein Passagier, der einen Notruf tätigen wollte, erlitt eine schwere Kopfverletzung, ebenso eine Mitreisende, die sich schützend vor ihren Sohn stellte. Dieser und weitere Fahrgäste überwältigten den Angreifer, der dabei auch schwer verletzt wurde.

Familie attackiert

Die bei dem Angriff verletzte Frau berichtete als erste Zeugin, wie sich die Situation in dem Zug plötzlich zuspitzte und der ihr unbekannte Mann zuschlug. Sie habe zuvor einen Fahrgast und ihren Sohn gebeten, die Polizei zu rufen. Daraufhin habe der Angreifer den Fahrgast niedergeschlagen und sei dann auf ihre Sitzgruppe zugekommen, sagte die 52-Jährige. Um mögliche Schläge gegen ihre drei Kinder abzuwehren, sei sie aufgestanden und von der Axt am Kopf getroffen worden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig und weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Sie beantragte seine dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.

Es sind sechs weitere Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Das Urteil könnte im Juli fallen.

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