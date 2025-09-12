Ein Screenshot aus dem Video, dass die Schiesserei in Reno zeigt. Screenshot

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf den US-Aktivisten Charlie Kirk kursiert online ein Video, das angeblich den Täter auf der Flucht zeigen soll. Ein Faktencheck zeigt: Die Aufnahme stammt von einer ganz anderen Schiesserei.

Die Aufnahme stammt tatsächlich von einer Schiesserei Ende Juli in Reno, Nevada.

Der Clip wurde bereits am 29. Juli vom Sender KRNV News 4 veröffentlicht. Mehr anzeigen

Nach dem tödlichen Schusswaffenattentat auf den rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk fahnden die Sicherheitsbehörden nach dem Täter. In sozialen Netzwerken kursieren in dem Zusammenhang Bilder: «Video zeigt, wie Charlie Kirks echter Schütze flüchtet» steht auf Englisch als Aufschrift über einem Clip.

In dem Video ist zu hören, wie eine englischsprachige Person von einer Schiesserei spricht und dabei einen Mann filmt, der über einen Parkplatz läuft. Auch deutschsprachige Nutzer reposten das Video. Doch steht diese Aufnahme im Zusammenhang mit dem Attentat auf Charlie Kirk?

Nein, zeigt ein Faktencheck der Nachrichtenagentur dpa. Das Video zeigt Szenen nach einer Schiesserei in Reno, Nevada. Es ist Hunderte Kilometer entfernt vom Tatort des Attentats auf Charlie Kirk entstanden und kursierte zuvor im Netz.

Video stammt vom Juli

Mithilfe von Bilderrückwärtssuchen lassen sich weitere Beiträge mit dem Video finden. Darunter ist auch ein Youtube-Video des US-Nachrichtensenders KRNV News 4.

Der Sender hatte das Video bereits am 29. Juli 2025 gepostet. Es zeigt demnach einen Mann, der verdächtigt wird, Ende Juli am Grand Sierra Resort und Casino in Reno im US-Bundesstaat Nevada mehrere Menschen erschossen zu haben. Das bestätigte die örtliche Polizei dem Sender, wie aus einem verlinkten Bericht hervorgeht. Ein Abgleich mit Aufnahmen bei Google Maps bestätigt, dass der Clip am Grand Sierra Resort und Casino in Reno entstanden ist.

Das Video wird also fälschlicherweise mit dem Attentat auf Charlie Kirk in Verbindung gebracht. Der rechtskonservative US-Aktivist hatte am Mittwoch an der Utah Valley University - Hunderte Kilometer entfernt von Reno - eine Rede gehalten, als er von einem unbekannten Täter aus großer Entfernung erschossen wurde. Der Verdächtige war auch zwei Tage später nach wie vor auf der Flucht.