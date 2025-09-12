  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Falsch zugeordnet Dieses Video zeigt nicht den Schützen von Charlie Kirk

Sven Ziegler

12.9.2025

Ein Screenshot aus dem Video, dass die Schiesserei in Reno zeigt.
Ein Screenshot aus dem Video, dass die Schiesserei in Reno zeigt.
Screenshot

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf den US-Aktivisten Charlie Kirk kursiert online ein Video, das angeblich den Täter auf der Flucht zeigen soll. Ein Faktencheck zeigt: Die Aufnahme stammt von einer ganz anderen Schiesserei. 

DPA

12.09.2025, 13:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das angeblich den Schützen von Charlie Kirk zeigt.
  • Die Aufnahme stammt tatsächlich von einer Schiesserei Ende Juli in Reno, Nevada.
  • Der Clip wurde bereits am 29. Juli vom Sender KRNV News 4 veröffentlicht.
Mehr anzeigen

Nach dem tödlichen Schusswaffenattentat auf den rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk fahnden die Sicherheitsbehörden nach dem Täter. In sozialen Netzwerken kursieren in dem Zusammenhang Bilder: «Video zeigt, wie Charlie Kirks echter Schütze flüchtet» steht auf Englisch als Aufschrift über einem Clip.

In dem Video ist zu hören, wie eine englischsprachige Person von einer Schiesserei spricht und dabei einen Mann filmt, der über einen Parkplatz läuft. Auch deutschsprachige Nutzer reposten das Video. Doch steht diese Aufnahme im Zusammenhang mit dem Attentat auf Charlie Kirk?

Nein, zeigt ein Faktencheck der Nachrichtenagentur dpa. Das Video zeigt Szenen nach einer Schiesserei in Reno, Nevada. Es ist Hunderte Kilometer entfernt vom Tatort des Attentats auf Charlie Kirk entstanden und kursierte zuvor im Netz.

Video stammt vom Juli

Mithilfe von Bilderrückwärtssuchen lassen sich weitere Beiträge mit dem Video finden. Darunter ist auch ein Youtube-Video des US-Nachrichtensenders KRNV News 4.

Der Sender hatte das Video bereits am 29. Juli 2025 gepostet. Es zeigt demnach einen Mann, der verdächtigt wird, Ende Juli am Grand Sierra Resort und Casino in Reno im US-Bundesstaat Nevada mehrere Menschen erschossen zu haben. Das bestätigte die örtliche Polizei dem Sender, wie aus einem verlinkten Bericht hervorgeht. Ein Abgleich mit Aufnahmen bei Google Maps bestätigt, dass der Clip am Grand Sierra Resort und Casino in Reno entstanden ist.

Das Video wird also fälschlicherweise mit dem Attentat auf Charlie Kirk in Verbindung gebracht. Der rechtskonservative US-Aktivist hatte am Mittwoch an der Utah Valley University - Hunderte Kilometer entfernt von Reno - eine Rede gehalten, als er von einem unbekannten Täter aus großer Entfernung erschossen wurde. Der Verdächtige war auch zwei Tage später nach wie vor auf der Flucht.

Fahndung nach tödlichem Schuss auf Kirk: Ermittler veröffentlichen neues Video

Fahndung nach tödlichem Schuss auf Kirk: Ermittler veröffentlichen neues Video

Die Behörden haben am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz in Utah ein Video abgespielt, das den mutmasslichen Schützen im Fall des getöteten rechten Aktivisten Charlie Kirk zeigt.

12.09.2025

Mehr aus der Schweiz

Zuerst waren Kürzungen geplant. Vereine können vorerst aufatmen – Bundesrat will mehr J+S-Gelder

Zuerst waren Kürzungen geplantVereine können vorerst aufatmen – Bundesrat will mehr J+S-Gelder

Pfister besetzt Chefposten neu. Diese Männer sollen die Schweiz aus den Sicherheitskrisen führen

Pfister besetzt Chefposten neuDiese Männer sollen die Schweiz aus den Sicherheitskrisen führen

Auch neuer NDB-Leiter bestimmt. Benedikt Roos wird neuer Chef der Schweizer Armee

Auch neuer NDB-Leiter bestimmtBenedikt Roos wird neuer Chef der Schweizer Armee

Meistgelesen

Sein Vater ist Sheriff und verriet ihn – das ist über den Kirk-Verdächtigen (22) bekannt
Nach Festnahme von Kirk-Verdächtigem – gleich informiert das FBI
Ein Rechtsstreit auf 1940 Metern artet aus
Kaum einer weiss, was heute für ein Schweizer Feiertag ist
Diese Männer sollen die Schweiz aus den Sicherheitskrisen führen