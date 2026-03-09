Fabian (8) wurde mit sechs Messerstichen getötet. Bernd Wüstneck/dpa

Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat die Staatsanwaltschaft Rostock Anklage erhoben. Die Ex-Partnerin von Fabians Vater soll den Jungen aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen getötet haben.

Fünf Monate nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern hat die Staatsanwaltschaft Rostock Anklage gegen die Hauptverdächtige erhoben. Nach Angaben der Ermittler besteht ein hinreichender Tatverdacht gegen Gina H., die frühere Partnerin von Fabians Vater.

Wie Staatsanwalt Harald Nowack gegenüber RTL erklärte, gehen die Behörden davon aus, dass die Beschuldigte den Jungen am 10. Oktober 2025 aus dem Haus gelockt und anschliessend mit dem Auto zu einem Tatort gefahren hat.

Dort soll sie den Achtjährigen mit sechs Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord aus Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen vor.

Tatwaffe bislang nicht gefunden

Die Beschuldigte befindet sich bereits seit November 2025 in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft macht sie inzwischen keine Angaben mehr zu den Vorwürfen.

Ein mögliches Tatmotiv wurde von den Ermittlern bislang nicht öffentlich genannt. Auch die mutmassliche Tatwaffe konnte bisher nicht gefunden werden.

Entscheidung über Prozess steht noch aus

Nun muss die zuständige Schwurgerichtskammer prüfen, ob die Anklage zugelassen wird. Erst danach kann ein Strafprozess beginnen.

Staatsanwalt Nowack geht jedoch davon aus, dass es zu einer Hauptverhandlung kommen wird. Ein möglicher Prozess könnte nach derzeitiger Einschätzung bereits Anfang Mai starten.

Für die Beschuldigte gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.