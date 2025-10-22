Auch sechs Jahre nach ihrem Verschwinden bleibt das Rätsel um Rebecca ungelöst

Seit Februar 2019 spurlos verschwunden: Rebecca Reusch. Screenshot

Sechs Jahre nach dem Verschwinden der damals 15-jährigen Rebecca Reusch gibt es wieder Bewegung in einem der bekanntesten Kriminalfälle Deutschlands. Nach zwei Durchsuchungen in Brandenburg werten die Ermittler derzeit Spuren aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rebecca Reusch verschwand im Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben zwei Grundstücke in Brandenburg durchsucht.

Die Ermittler prüfen neue Hinweise – der Schwager bleibt im Fokus, bestreitet aber jede Beteiligung. Mehr anzeigen

Nach den Suchaktionen im Fall der 2019 verschwundenen Rebecca gehen die Ermittlungen weiter. «Die Auswertung der Ermittlungsergebnisse der letzten zwei Tage dauert an», sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, der Deutschen Presse-Agentur. Zur Frage, ob heute erneut gesucht werde, machte er keine Angaben.

Beamte hatten am Montag das Grundstück der Grossmutter des Mannes im brandenburgischen Tauche durchsucht, am zweiten Tag wurde ein Areal im nahegelegenen Herzberg durchforstet. Zu Angaben im «Tagesspiegel», Polizisten hätten keine entscheidenden Hinweise gefunden, äusserte sich die Staatsanwaltschaft nicht. Die Polizei war etwa mit Leichenspürhunden und einem Bagger im Einsatz gewesen.

Rebecca Reusch verschwand am 18. Februar 2019 spurlos aus dem Haus ihrer Schwester im Berliner Stadtteil Britz. Die damals 15-Jährige hatte dort übernachtet, kam am nächsten Morgen nicht in der Schule an – ihre persönlichen Gegenstände blieben zurück. Seitdem fehlt jede Spur. Schon früh gingen die Ermittler davon aus, dass sie das Haus nicht lebend verlassen hat. Die Berliner Polizei spricht von einem mutmasslichen Tötungsdelikt.

Bei der Suche nach Beweismitteln im Fall Rebecca setzte die Polizei auch einen Bagger ein. Sarah Knorr/dpa

Die Ermittler vermuten schon länger, dass der heute 33 Jahre alte Schwager die Jugendliche getötet habe. Der Mann bestreitet das. Seine Verteidigung wollte sich zu einer Anfrage anlässlich des Grosseinsatzes nicht äussern.

Neben der Hauptverdachtslinie gegen den Schwager existieren seit Jahren weitere Theorien, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden – gestützt auf Aussagen von Angehörigen und Hinweisen aus den Ermittlungsakten.

Verschiedene Theorien zum Verschwinden

Rebecca galt als fröhlich, aber auch nachdenklich, in der Schule wurde sie zeitweise gemobbt. Ein früherer Ermittler hält einen Suizid dennoch für wenig wahrscheinlich. Eine andere Spur führt in ihre Online-Welt: Rebecca war leidenschaftlicher Fan der südkoreanischen Boyband BTS. Am Morgen ihres Verschwindens schickte sie ein Selfie im Fan-Outfit, gleichzeitig fehlten eine lilafarbene Decke und eine Polaroidkamera.

Angehörige halten es für möglich, dass sie vor der Schule Fotos machen oder sich mit jemandem treffen wollte, den sie über die Fan-Community kennengelernt hatte. Beweise dafür gibt es nicht.

Auch Hinweise aus dem Ausland verliefen im Sand. Ein Zeuge will Rebecca in Polen gesehen haben und nannte Details, die nicht öffentlich bekannt waren – etwa ihre Zahnspange. Doch als die Ermittler die Aufnahmen prüfen wollten, waren sie längst gelöscht. Ein Zusammenhang konnte nie bestätigt werden.

Ob die neuerliche Suche in Brandenburg nun neue Erkenntnisse bringt, ist ungewiss. Auf die Berichte, es seien keine entscheidenden Spuren gefunden worden, reagierte die Staatsanwaltschaft mit Zurückhaltung. «Wir können derzeit keine Angaben machen», sagte Sprecher Petzold.

Für die Familie bleibt das quälende Warten – und die Hoffnung, dass Rebecca eines Tages gefunden wird.