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Wegen Hantavirus-Verdacht Fallschirmjäger landen spektakulär auf abgelegenster Insel der Welt

Adrian Kammer

12.5.2026

Spektakuläre Luftoperation: Fallschirmjäger rücken wegen Verdacht auf Hantavirus aus

Spektakuläre Luftoperation: Fallschirmjäger rücken wegen Verdacht auf Hantavirus aus

Die britische Regierung schickt ein Team von Fallschirmjägern auf die abgelegenste bewohnte Insel der Welt. Dort befindet sich ein Passagier der «MV Hondius», der sich mit dem Hantavirus infiziert haben soll.

12.05.2026

Die britische Regierung schickt ein Team von Fallschirmjägern auf die abgelegenste bewohnte Insel der Welt. Dort befindet sich ein Passagier der «MV Hondius», der sich mit dem Hantavirus infiziert haben soll.

Adrian Kammer

12.05.2026, 16:17

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sprangen sechs Fallschirmjäger sowie zwei Mediziner aus einem Transportflugzeug über der Insel ab. Zusätzlich wurden mehrere Tonnen medizinischer Ausrüstung und Sauerstoff geliefert. Tristan da Cunha gilt als die abgelegenste dauerhaft bewohnte Insel der Welt und ist nur per Schiff erreichbar.

Der Verdachtsfall steht laut britischen Medien im Zusammenhang mit dem Expeditionsschiff «MV Hondius», auf dem zuvor mehrere Hantavirus-Fälle registriert worden waren.

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04.07.2025

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