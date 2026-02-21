Italien trauert um den zweijährigen Domenico

Der kleine Junge wurde in der Monaldi-Klinik von Neapel behandelt. (Archivbild) dpa

Wochenlang hoffte ganz Italien mit – nun ist der zweijährige Domenico tot. Das herzkranke Kind starb nach einer misslungenen Transplantation, bei der das Spenderorgan offenbar beim Transport beschädigt wurde.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der zweijährige Domenico aus Italien ist nach einer misslungenen Herztransplantation an einer irreversiblen Verschlechterung seines Zustands gestorben.

Das zunächst gefundene Spenderherz wurde beim Transport offenbar falsch gekühlt und schwer beschädigt. Eine weitere Operation galt später als aussichtslos.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Klinikmitarbeitende wegen fahrlässiger Körperverletzung, zwei Chirurgen wurden suspendiert. Mehr anzeigen

Am Schicksal des kleinen Domenico nahmen Menschen weit über Italien hinaus Anteil. Der Zweijährige hatte schon ein Ersatzorgan in Aussicht, das dann aber falsch transportiert wurde. Jetzt ist er tot.

Der herzkranke kleine Junge in Italien ist nach einer misslungenen Transplantation gestorben. Wie das Krankenhaus in Neapel mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico «infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands» auf der Intensivstation. Der Fall sorgt in Italien seit Wochen für Schlagzeilen – auch, weil zuvor offensichtlich Fehler bei einem Eingriff gemacht wurden.

Für den Jungen, der mit einem Herzfehler zur Welt kam, war kurz vor Weihnachten nach langem Warten endlich ein Spenderherz gefunden worden. Beim Transport wurde es jedoch falsch gekühlt und dadurch schwer beschädigt. Ein Ärzteteam entschied am Mittwoch, dass eine neue Operation zur möglichen Transplantation eines neuen Herzens zwecklos sei – auch, weil andere Organe wie die Nieren inzwischen nicht mehr richtig funktionierten.

Zwei Chirurgen suspendiert

blue News berichtete bereits Anfang der Woche über den kleinen Domenico. Das ursprünglich transplantierte Herz des kleinen Tommaso erwies sich unmittelbar nach dem Eingriff als nicht funktionsfähig. Das Organ stammte von einem vierjährigen Spenderkind, das in der Provinz Bozen verstorben war. Entnommen wurde das Herz im Krankenhaus von Bozen.

Ermittler untersuchen die Vorgänge rund um die Organentnahme und den Transport. Nach Angaben der Familie soll das Spenderherz während des Transports mit Trockeneis statt mit herkömmlichem Eis gekühlt worden sein und dabei Schaden genommen haben. Entsprechende Berichte wurden im Februar 2026 bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Neapel ermittelt gegen sechs Mitarbeitende des beteiligten Krankenhauses wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Zudem wurden zwei Chirurgen suspendiert, berichtet die italienische Medienagentur Ansa.