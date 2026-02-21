Italien trauert um den zweijährigen Domenico

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spenderherz falsch gekühlt Italien trauert um den zweijährigen Domenico  

dpa

21.2.2026 - 10:30

Der kleine Junge wurde in der Monaldi-Klinik von Neapel behandelt. (Archivbild)
Der kleine Junge wurde in der Monaldi-Klinik von Neapel behandelt. (Archivbild)
dpa

Wochenlang hoffte ganz Italien mit – nun ist der zweijährige Domenico tot. Das herzkranke Kind starb nach einer misslungenen Transplantation, bei der das Spenderorgan offenbar beim Transport beschädigt wurde.

,

DPA, Redaktion blue News

21.02.2026, 10:30

21.02.2026, 10:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der zweijährige Domenico aus Italien ist nach einer misslungenen Herztransplantation an einer irreversiblen Verschlechterung seines Zustands gestorben.
  • Das zunächst gefundene Spenderherz wurde beim Transport offenbar falsch gekühlt und schwer beschädigt. Eine weitere Operation galt später als aussichtslos.
  • Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Klinikmitarbeitende wegen fahrlässiger Körperverletzung, zwei Chirurgen wurden suspendiert.
Mehr anzeigen

Am Schicksal des kleinen Domenico nahmen Menschen weit über Italien hinaus Anteil. Der Zweijährige hatte schon ein Ersatzorgan in Aussicht, das dann aber falsch transportiert wurde. Jetzt ist er tot.

Der herzkranke kleine Junge in Italien ist nach einer misslungenen Transplantation gestorben. Wie das Krankenhaus in Neapel mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico «infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands» auf der Intensivstation. Der Fall sorgt in Italien seit Wochen für Schlagzeilen – auch, weil zuvor offensichtlich Fehler bei einem Eingriff gemacht wurden. 

Für den Jungen, der mit einem Herzfehler zur Welt kam, war kurz vor Weihnachten nach langem Warten endlich ein Spenderherz gefunden worden. Beim Transport wurde es jedoch falsch gekühlt und dadurch schwer beschädigt. Ein Ärzteteam entschied am Mittwoch, dass eine neue Operation zur möglichen Transplantation eines neuen Herzens zwecklos sei – auch, weil andere Organe wie die Nieren inzwischen nicht mehr richtig funktionierten.

Zwei Chirurgen suspendiert 

blue News berichtete bereits Anfang der Woche über den kleinen Domenico. Das ursprünglich transplantierte Herz des kleinen Tommaso erwies sich unmittelbar nach dem Eingriff als nicht funktionsfähig. Das Organ stammte von einem vierjährigen Spenderkind, das in der Provinz Bozen verstorben war. Entnommen wurde das Herz im Krankenhaus von Bozen.

Ermittler untersuchen die Vorgänge rund um die Organentnahme und den Transport. Nach Angaben der Familie soll das Spenderherz während des Transports mit Trockeneis statt mit herkömmlichem Eis gekühlt worden sein und dabei Schaden genommen haben. Entsprechende Berichte wurden im Februar 2026 bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Neapel ermittelt gegen sechs Mitarbeitende des beteiligten Krankenhauses wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Zudem wurden zwei Chirurgen suspendiert, berichtet die italienische Medienagentur Ansa.

Meistgelesen

16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging
So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere
«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach
«Grey’s Anatomy»-Star Eric Dane verabschiedet sich von seinen Töchtern
Italien trauert um den zweijährigen Domenico

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Diagnose mit schweren Folgen. Unheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen

Diagnose mit schweren FolgenUnheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen

Wissenschaft. Weitere Generalprobe für bemannte Nasa-Mondmission

WissenschaftWeitere Generalprobe für bemannte Nasa-Mondmission

Tiere. Haie töten im Jahr 2025 unterdurchschnittlich viele Menschen

TiereHaie töten im Jahr 2025 unterdurchschnittlich viele Menschen